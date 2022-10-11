Как министр индустрии хочет избавить от головной боли арендодателей и арендаторов

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Подробности о том, каким должен быть новый механизм частного арендного жилья, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он уже говорил о том, что регулировать цены на этом рынке можно будет, если создать в Казахстане акционерное общество, которое займется рынком арендного жилья. В кулуарах правительства он сообщил, что презентация этой идеи уже готова. Однако пока ничего ни с кем не согласовывали.

"Это пока видение, идея нашего министерства и моя лично. Сейчас как у нас существует арендный фонд? Люди покупают жильё, одну квартиру, две, три. Потом ищут арендаторов. Взаимоотношения не всегда в правовом поле, (не всегда) вы фиксируете эти договора. Потом после арендаторов у арендодателя возникают проблемы — надо ремонтировать заново. Это целый цикл. А мы говорим: "Давайте удобства создадим? Давайте создадим частный арендный фонд, чтобы люди могли вложиться, купить квартиры — 100, тысячу квартир (условно). И предоставлять в аренду". В том числе и государство же арендное жильё использует. Это фиксированный доход от недвижимости, и чтобы в нём могли участвовать все: и журналисты, и преподаватели, и госслужащие, чтобы могли деньги эти вкладывать. А управление фондом могло ежемесячно или ежеквартально обеспечиваться дополнительным доходом", — сказал Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что фонд поможет арендодателям "избавиться от головной боли" в поиске жильцов и проведении ремонта.