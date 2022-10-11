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  • Как министр индустрии хочет избавить от головной боли арендодателей и арендаторов
pixabay.com Сегодня, 12:42
310
Фото: pixabay.com

Как министр индустрии хочет избавить от головной боли арендодателей и арендаторов

Подробности о том, каким должен быть новый механизм частного арендного жилья, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он уже говорил о том, что регулировать цены на этом рынке можно будет, если создать в Казахстане акционерное общество, которое займется рынком арендного жилья. В кулуарах правительства он сообщил, что презентация этой идеи уже готова. Однако пока ничего ни с кем не согласовывали.

"Это пока видение, идея нашего министерства и моя лично. Сейчас как у нас существует арендный фонд? Люди покупают жильё, одну квартиру, две, три. Потом ищут арендаторов. Взаимоотношения не всегда в правовом поле, (не всегда) вы фиксируете эти договора. Потом после арендаторов у арендодателя возникают проблемы — надо ремонтировать заново. Это целый цикл. А мы говорим: "Давайте удобства создадим? Давайте создадим частный арендный фонд, чтобы люди могли вложиться, купить квартиры — 100, тысячу квартир (условно). И предоставлять в аренду". В том числе и государство же арендное жильё использует. Это фиксированный доход от недвижимости, и чтобы в нём могли участвовать все: и журналисты, и преподаватели, и госслужащие, чтобы могли деньги эти вкладывать. А управление фондом могло ежемесячно или ежеквартально обеспечиваться дополнительным доходом", — сказал Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что фонд поможет арендодателям "избавиться от головной боли" в поиске жильцов и проведении ремонта.

"За вас это делают другие. Эти деньги ваши обеспечены на сто процентов недвижимой собственностью. Мы считали, что прибыль будет на уровне около девяти процентов. Будет это привлекать или нет — будем смотреть. Если инвестиции пойдут, значит, привлекательно. Если не пойдут, значит, система не работает. Это пока в рамках идеи, она ещё не озвучена", — сказал Каирбек Ускенбаев.

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#жилье #МИИР #аренда
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:42
310
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