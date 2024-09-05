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Как минимум 12 золотых наград: в Казахстане сделали прогноз на Игры кочевников

Сегодня, 15:51
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акимат Астаны Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: акимат Астаны

В Центре национальных и конных видов спорта сделали медальный прогноз на Игры кочевников, которые вскоре стартуют в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всего на Играх будут разыграны 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Больше всего медалей будет разыграно на "Қазақ күресі" - 16 комплектов. Мы прогнозируем, что наши спортсмены завоюют как минимум 12 золотых медалей", - сказал директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов.

Напомним, V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане 8-13 сентября. В столице ожидают около двух тысяч спортсменов из разных стран.

На каждого гостя организаторы готовы потратить 1,8 миллиона тенге.

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