Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в правительстве рассказал об оценке международных экспертов о предварительном отчёте по крушению самолета в Актау, передает BaigeNews.kz.

Отчет был опубликован 4 февраля Министерством транспорта.

Как сообщил вице-министр, у него состоялись встречи с генеральным секретарем и президентом ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Они дали высокую оценку предварительному отчету.

"Президент генеральный секретарь ИКАО очень высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, который был выпущен. То есть, уровень изложения фактов, детализация, объем — все это было учтено. Была дана очень хорошая, высокая оценка данного отчета", - сказал Ластаев.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.