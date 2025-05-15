Кризис института брака в Казахстане становится всё более заметным: количество разводов растёт, молодёжь всё реже стремится создавать семьи, а само понятие родительства нередко воспринимается как ограничение личной свободы. Вместе с тем происходит обнадёживающая перемена — всё больше матерей и отцов активно вовлекаются в жизнь детей и стремятся к осознанному родительству. О причинах этих изменений, новых ролях в семье и возможностях укрепления брачных отношений рассказала психолог Центра поддержки института семьи "Жанұя" Дарина Кожахметова в интервью BaigeNews.kz.

Разводы: когда любовь не выдерживает быта и стресса

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане было официально зарегистрировано более 40 тысяч разводов – это один из самых низких показателей за последние годы, но проблема остаётся актуальной. Дарина Кожахметова объясняет: это следствие комплекса психологических, социальных и экономических причин.

"Молодые люди часто не имеют чёткого представления о реалиях долгосрочных партнёрских отношений. Отсутствие навыков эмпатии, взаимной поддержки, умения брать на себя ответственность и адаптироваться к изменениям делает брак более уязвимым перед лицом проблем", – пояснила эксперт.

По словам Кожахметовой, одна из наиболее частых причин расставаний – это трудности в коммуникации. Нежелание открыто говорить о чувствах и потребностях приводит к эмоциональному отчуждению.

"Также нельзя забывать про экономические и бытовые стрессы. Финансовые трудности, жилищные проблемы, стресс, связанный с работой или её отсутствием, значительно увеличивают напряжение в семье. Эти внешние факторы часто становятся источником внутренних конфликтов и "выгорания" партнёров в отношениях", – добавила эксперт.

Немаловажным фактором Кожахметова называет и влияние медиа. Социальные сети транслируют идеализированные образы любви, создавая завышенные ожидания, которые редко совпадают с реальностью.

"Ну и, конечно, актуальной проблемой можно назвать лудоманию – зависимость от азартных игр, которая всё чаще разрушает семьи", – рассказала психолог.

Молодёжь и брак: между свободой и страхом

По наблюдениям специалиста, современная молодёжь всё чаще откладывает брак – на первый план выходят образование, карьера, личностный рост и путешествия.

"Молодежь часто видят негативный опыт разводов в своих родительских семьях или среди знакомых. Это может создавать страх перед браком", – пояснила Дарина Кожахметова.

Чтобы изменить эту тенденцию, она предлагает включить в учебные программы университетов курсы по психологии семейных отношений и конфликтологии, а также продвигать позитивные образы семьи через социальные сети.

"Делая родительство более поддерживаемым, уважаемым и интегрированным в общую картину успешной и счастливой жизни, мы можем помочь молодёжи увидеть в семье и детях не "временную остановку" перед чем-то более важным, а саму основу для полноценной и осмысленной жизни", – рассказала она.

Как сделать семью вновь мечтой, а не рутиной?

Многие современные семьи сталкиваются с тем, что брак превращается в череду бытовых задач и обязанностей. По словам эксперта, важно формировать общественную атмосферу, в которой родительство будет восприниматься как важная и ценная социальная роль.

"Мы должны развивать систему психологической поддержки, а именно создание доступных служб психологической и семейной консультации. Профессиональная помощь психологов может помочь парам научиться конструктивно решать конфликты, выстраивать здоровую коммуникацию и преодолевать кризис", – подчеркнула Кожахметова.

Она уверена: для повышения престижа родительства необходим системный подход и позитивная пропаганда.

"Повышение престижа отцовства и материнства требует системного подхода. С психологической точки зрения, активное освещение и пропаганда положительных сторон родительства – радости, чувства глубокого смысла жизни, личностного роста через воспитание детей – имеет большое значение", – считает психолог.

Современная мать: в поисках баланса

Роль женщины в семье значительно изменилась. Материнство сегодня требует от женщины многозадачности и внутренней устойчивости. Женщинам приходится ежедневно балансировать между работой, семьёй и личным развитием.

"Современная мать часто совмещает профессиональную карьеру и материнские обязанности. Помимо физического ухода, на ней лежит большая часть эмоциональной и организационной нагрузки: планирование жизни семьи, запись к врачам, развивающие занятия, создание эмоционального климата. Это так называемая "ментальная нагрузка", – отметила Дарина Кожахметова.

Отец сегодня: не помощник, а полноценный родитель

Наряду с трансформацией роли матери, меняется и образ отца. Современные мужчины всё чаще стремятся активно участвовать в жизни своих детей и в семейной повседневности.

"Эта тенденция поддерживается изменением социальных норм, признанием важности обоих родителей для полноценного развития ребёнка, а также законодательными изменениями (например, возможность брать отпуск по уходу за ребёнком отцам). Многие современные отцы стремятся активно участвовать в ежедневном уходе за детьми и всё больше стали понимать важность эмоциональной связи с детьми", – подытожила Дарина Кожахметова.

Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается институт семьи в Казахстане, меняющаяся роль родителей даёт повод для осторожного оптимизма. Современные мамы и папы всё чаще становятся не просто исполнителями ролей, навязанных традицией, а полноценными, осознанными участниками жизни своих детей. Признание важности эмоциональной близости, равного участия в воспитании и психологической поддержки в семье – это шаг к созданию более устойчивых, счастливых и гармоничных отношений. Именно такие перемены могут стать основой для будущего, в котором семья вновь будет восприниматься как ценность, а не как обязанность.