Как медали Игр в Париже поменяли жизнь казахстанских спортсменов

Тысячи восторженных комментариев, миллионы тёплых слов, щедрые подарки, торжественные приёмы, узнаваемость на улицах… Эти бесценные мгновения в жизни победителей и призёров летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже с каждым новым месяцем постепенно становятся лишь приятным воспоминанием. Спортсмены возвращаются к обычному распорядку дня – тренировкам, соревнованиям, сборам. Но неужели в их жизни совсем ничего не поменялось в связи с их новым статусом? Корреспондент BaigeNews.kz спустя 2-3 месяца после главных стартов четырёхлетия выяснил, что изменилось в жизни олимпийских и паралимпийских призёров после выигрыша медали.

Дзюдоист Елдос Сметов после Олимпиады-2024, где он завоевал золотую медаль, заявил, что остаётся в спорте. В разговоре с корреспондентом BaigeNews.kz он прямо заявил – его мотивировала возможность выступать на соревнованиях в статусе действующего олимпийского чемпиона.

"В первый раз в истории дзюдо казахстанец будет выступать с золотой нашивкой олимпийского чемпиона. Я, тренеры, весь мир казахстанского дзюдо – мы всю жизнь ждали эту нашивку. Это будет большой мотивацией не только для меня, но и для тех спортсменов, кто за мной, кто растёт и кто уже в сборной, в общем для будущего поколения чемпионов. Останусь ли до Олимпиады-2028 года в Лос-Анджелесе – это уже другой вопрос, это только время покажет", – сказал Елдос Сметов.

Фото: Александр Шахбазов

Легендарный спортсмен признался, что подарки и денежные премии после выигрыша олимпийского золота стали для него "испытанием медными трубами", но он с лёгкостью его прошёл.

"Разница в жизни после выигрыша серебра и бронзы на прошлых Олимпиадах и золота на нынешней, конечно, большая. Золото – это другое. До золота меня 5 из 10 человек знали, сейчас 10 из 10 знают, более публичным стал. На счёт подарков и премий... Думаю, когда за хорошую работу дают поощрение, то это мотивирует каждого. Но, конечно, всё зависит от человека. Если он целенаправленно работает, то большие размеры поощрений его не испортят. А спортсмены, которые от этого начинают "звездиться", долго на вершине не держатся", – отметил Сметов.

Несомненно, победа Сметова стала мощной мотивацией для казахстанских детей пойти в секции по дзюдо.

Боксёрша Назым Кызайбай известна казахстанским болельщикам уже давно. На её счету два золота чемпионатов мира среди взрослых в весе до 48 кг – в 2014 и 2016 годах. Но так как этот вес не является олимпийским, Назым пришлось переходить на категорию выше – до 50 кг. Адаптация в новом весе далась ей непросто. Она дебютировала на Олимпийских играх в 30 лет, но зато сделала это красиво, вернувшись на Родину с бронзовой медалью. Правда, в Париж Назым могла и не поехать – она не смогла получить лицензию на Азиатских играх в 2023 году, а на первый квалификационный турнир отправили её конкурентку Алуа Балкибекову, которая тоже не смогла завоевать заветную квоту. Казахстанская федерация бокса приняла решение провести открытый спарринг между претендентами на место в составе. Бой Кызабай-Балкибекова выиграла Назым, которой позже покорится и олимпийская квалификация, а затем и олимпийский подиум. Оглядываясь назад, Назым отмечает, что проведение таких спаррингов было верным решением и от этой практики в будущем отказываться не следует.

"Был прямой эфир, все видели, кто как боксировал, кто выиграл и уже не было оснований для слов о том, что кому-то помогали, кто-то пролоббировал и так далее. Здесь открыто всё было. Хорошо, когда есть конкуренция, наш бокс только будет расти от этого. Если я вижу, что человек сильнее меня, я буду ей помогать. А если я выиграю, то почему я должна завершать карьеру?" – говорит Назым Кызайбай.

Она призналась, что мечтает завоевать олимпийское золото. Cейчас Назым готовится к чемпионату Казахстана, решила вернуться в свой родной вес – до 48 кг и намерена ещё много раз радовать болельщиков победами.

Если единственной медали Назым в женском боксе болельщики были очень рады, то от мужской сборной по боксу ждали гораздо больше, чем единственное серебро в исполнении Нурбека Оралбая. Сам боксер признался, что после выигрыша медали его стали чаще узнавать на улицах, в том числе в соседнем Узбекистане. Кроме того, он начал работать с известным американским тренером по физподготовке Кристофером Камачо.

"В нашем тренировочном процессе произошли небольшие изменения в связи с приходом американского тренера. Упражнения стали сложнее, но мне и ребятам нравится, ведь не даром говорят, что, если тяжело на тренировках, потом на соревнованиях будет легко", – отметил серебряный призёр Олимпиады по боксу Нурбек Оралбай.

Не секрет, что любительский бокс сейчас переживает времена тектонических изменений. И речь не столько о сборной Казахстана, сколько о ситуации в мире. После того, как Международная ассоциация любительского бокса IBA во главе с россиянином Умаром Кремлёвым получила окончательный бан от Международного олимпийского комитета, всё больше национальных федераций стали переходить из IBA в созданную в 2023 году новую международную федерацию любительского бокса World Boxing. Казахстан также недавно стал членом новой федерации, а президент Национального олимпийского комитета Казахстана, прославленный боксёр Геннадий Головкин возглавил комитет World Boxing по сохранению бокса в программе Олимпийских игр. МОК пока официально не наделил World Boxing правом представлять любительский бокс, но с учётом того, что всё больше стран вступают в её состав, есть большая вероятность того, что боксёры на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе будут выступать под эгидой уже этой федерации, в работе которой активно принимает участие и Казахстан.

Спортсмены национальных сборных по боксу считают, что руководство КФБ и НОК выбрали верную позицию, вступив в World Boxing.

"У нас такой вид спорта, что все спортсмены ставят перед собой цель – выиграть Олимпийские игры. Когда я сама пришла в спорт, тоже поставила перед собой такую цель, без этого никак, это самый пик в спорте. Поэтому, если вступление в World Boxing будет к лучшему (в плане олимпийских перспектив бокса – прим. авт), то, думаю, это правильно, и мы уже будем готовиться к Лос-Анджелесу-2028", – заверила Назым Кызайбай.

Нурбек Оралбай также нацелен на олимпийские перспективы и планирует добавить к своему олимпийскому серебру золотую награду Олимпиады-2028.

"Я думаю, что наша задача как спортсменов –тренироваться и выступать на соревнованиях. А поводу решения руководителей – не нам судить, что они скажут, так и будет. Мы в любом случае всегда настроены на победу на ринге. Я остаюсь в своём весе – до 80 кг, а мой брат Айбек переходит в вес потяжелее", – сказал Нурбек Оралбай.

На Олимпиаде в Париже четыре из семи медалей в копилку команды принесли спортсмены в возрасте старше 30 лет. Есть ли за этими атлетами новое поколение, которое может продолжить победную эстафету? И Елдос Сметов, и Назым Кызайбай уверены, что такие атлеты есть, и уже на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе молодые спортсмены обязательно приятно удивят соотечественников.

Впрочем, молодое поколение казахстанских спортсменов также не подвело. 20-летняя Александра Ле на своих дебютных Олимпийских играх выиграла бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров вместе с Исламом Сатпаевым. Девушка учится в университете, посещает тренировки. Александра призналась, что для неё олимпийский успех остался в прошлом и сейчас она сфокусирована на тренировках.

"Кардинально в жизни ничего не поменялось, только больше узнаваемости, часто приглашают на мероприятия, хотят поздравить официально. Мы после приезда продолжили свою подготовку к дальнейшим стартам и тренируемся по сей день, готовимся. Для меня нет разницы, на каком турнире выступать. Мне тренеры дают цель: "Саша, вот будут такие соревнования, поехали, вот план". И всё, я работаю. То есть не важно, это Олимпиада, чемпионат мира или Казахстана, везде одна и та же работа. Чтобы одерживать победы, нужно просто проще относиться ко всему, не усложнять самой себе, не накладывать каких-то проблем и всякое такое, не задумываться о чём-то плохом. Только на хорошем настроении сосредотачиваться, и тогда всё получается", – сказала Александра Ле.

Медаль мотивировала молодую спортсменку расти дальше. После Олимпиады девушка на гран-при выиграла три золотые награды, поставила новый рекорд Казахстана. Александре также приятно, что её пример мотивирует соотечественников заниматься спортом.

Говоря о победах, нельзя забывать и о проблемных вопросах, которые были озвучены как главой государства, так и простыми болельщиками. Например, траты больших средств из государственного бюджета на легионеров в профессиональных клубах, практика натурализации иностранных спортсменов вместо воспитания своих в некоторых видах спорта ради сиюминутного результата, недостаточная оснащённость спортивной медицины. Показательны результаты проверки расходования средств на спорт со стороны Антикора, где чёрным по белому с конкретными цифрами рассказано обо всех нарушениях, даны рекомендации по исправлению ситуации. Рабочая группа министерства туризма и спорта уже проанализировала ситуацию в регионах в рамках поручения о выстраивании чёткой вертикали в системе управления спортивной сферой.

По планам, уже в середине 2025 года в Казахстане может вступить в силу официальный запрет на финансирование легионеров в спорте из республиканского, местного бюджетов и средств квазигосударственного сектора, готовится ещё целый ряд поправок в законодательства для серьёзного реформирования отрасли.

Паралимпийская история

На Играх-2024 в Париже паралимпийцы выступили успешнее олимпийцев. Напомним, что на олимпиаде Казахстан занял 40-е место с семью медалями (одно золото, по три серебра и бронзы), тогда как на Паралимпиаде сборная Казахстана оказалась на 39-й строчке с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Нашими собеседниками стали серебряный призёр по плаванию Нурдаулет Жумагали и бронзовые призёры легкоатлет Дастан Мукашбеков, дзюдоистка Даяна Федосова и Журкамырза Шукурбеков.

Говоря о том, как их жизнь изменилась после выигрыша медали, паралимпийцы отметили, что их стали чаще узнавать на улицах, просить о совместном фото, благодарить за победы. Также в целом в Казахстане о паралимпийском спорте стали узнавать больше людей, меняется в лучшую сторону отношение людей и спортивных чиновников на местах к паралимпийскому спорту.

А вот что касается условий, в которых тренируются паралимпийцы, то в регионах со спортивными объектами имеется ряд проблем. Это и недоступность стадионов для спортсменов, передвигающихся на колясках, и отсутствие специализированных стадионов. Особенно сильно это ощущается в лёгкой атлетике. По словам Дастана Мукашбекова, в связи с этим пара-лёгкая атлетика в Казахстане не развита так, как могла бы.

"Допустим, я могу зайти на обычный стадион, тренироваться, но есть немало паралимпийцев на колясках с более серьёзными видами ДЦП, чем у меня. На обычных стадионах им некомфортно, элементарно на объект невозможно попасть на коляске, так как у нас в Казахстане встречаются пандусы под 45°, по которому опасно съезжать и не заехать никак, очень большой уклон. Выступая на соревнованиях в Дубае, я увидел там специальные заезды, всё удобно, пандусы с комфортным уклоном. В целом инфраструктура у нас для колясочников пока, конечно, хромает, и где-то самостоятельно жители создают инклюзивность. Я видел в одном из подъездов, как кто-то из жильцов сделал раскладной пандус до второго этажа", – пояснил Дастан Мукашбеков.

Нурдаулет Жумагали рассказал, что спортсменам с нарушением зрения спортивные объекты более доступны, но и здесь существуют вопросы в регионах – не везде оборудованы тактильные дорожки. Сам он сейчас взял перерыв для лечения старых травм, и он уверен, что с каждой новой победой внимания к проблемам людей с инвалидностью и паралимпийскому спорту в обществе будет всё больше и больше.

Успех паралимпийского спорта Казахстана в Париже-2024 сами спортсмены связывают в том числе со вкладом в его развитие президента Национального паралимпийского комитета РК Кайрата Боранбаева. За время его руководства, начиная с 2015 года по настоящее время, построен современный национальный тренировочный центр для паралимпийских видов спорта, в тренировочный процесс привносятся современные наработки, оказывается поддержка паралимпийским атлетам по медицинскому сопровождению.

Кайрат Боранбаев рассказал, что НПК ведёт постоянную совместную работу с министерством туризма и спорта по обеспечению паралимпийцев необходимым для тренировок и выездов на соревнования, но есть вопросы, требующие урегулирования.

"В паралимпийский центр в Астане в ближайшие дни ожидается прибытие большой делегации депутатов, будем презентовать нашу работу и планы. Главное, нас слышат и у нас хорошее взаимодействие. Также взаимодействуем с международными федерациями, уже во второй раз к нам приезжал президент Азиатского паралимпийского комитета Маджед Рашед", – сказал Кайрат Боранбаев.

Один из проблемных вопросов, по его словам, заключается в том, что некоторых спортсменов-паралимпийцев при выезде на соревнования командируют без сопровождающих лиц.

"Пока затраты на сопровождающих мы берём на себя, но хотелось, чтобы на законодательном уровне решили такой вопрос – если паралимпиец сам не может передвигаться, то на сопровождающего его человека должны выделяться средства", – сказал Боранбаев.

Паралимпийский спорт Казахстана после яркого выступления получил мощный импульс. Атлеты замечают, что после Парижа им, их родственникам или друзьям поступают вопросы о том, как записаться в секцию по паралимпийскому виду спорта.

Паралимпийцы замечают, что с каждым олимпийским циклом население всё больше узнаёт о них и интересуется параспортом

"Раньше у многих, возможно, было впечатление, что параспортсмены – это обделённые люди, то сейчас смотрят на нас, призёров, и уже видят, что мы такие же люди, ничем не отличаемся от олимпийцев. Казахстанцы на нашем примере понимают, что если ты не такой, как все, это не приговор, можно дальше развиваться. Спорт всегда мотивирует. Если человек с инвалидностью не пойдёт в спорт, а пойдёт в инженерию или будет развиваться в другой отрасли, это уже будет большой плюс. Паралимпийский спорт даёт мотивацию людям с ограниченными возможностями в любой сфере", – сказала Даяна Федосова.

Игры-2024 наглядно показали, что для дальнейших побед казахстанских спортсменов на мировой арене настала пора системных перемен. И от того, насколько качественными и грамотными будут изменения сегодня, зависит, что смогут показать спортсмены через 3-5 лет, не раньше.