Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области

Целебные свойства соленой воды, лечебная грязь и даже особые рачки, помогающие исцелиться от кожных заболеваний, делают казахстанские озера уникальными. Почему казахстанцы не ценят того, что подарила природа, и как живется на берегу знаменитого соленого озера в Павлодарской области, узнавал корреспондент ВaigeNews.kz.

Живая вода "мертвого" озера

Палящим солнцем и сухим ветром встретило побережье озера Маралды, расположенное в нескольких километрах от одноименного поселка. Озеро еще называют кусочком древнего моря в казахской степи, подтверждение тому, обитающие в нем представители доисторической фауны - рачки Артемия. Только они и могут выжить в очень соленой воде.

Одно из популярных мест отдыха у местного населения и не только располагается неподалеку от самого Павлодара. Меньше часа езды от города и – вы на побережье.

Основная ценность водоема – вода и грязь. Они считаются лечебными. Как раз те самые особые свойства воде озера придают живущие в ней рачки. Именно этот вид ракообразных очень ценится в косметологии, медицине и сельском хозяйстве, поэтому за Артемией идет настоящая охота. Правда, по словам местного населения, больше орудуют браконьеры.

Мальчишки из села приходят сюда пешком, люди постарше – на машинах, молодежь – на велосипедах и мотоциклах. Тысяча тенге за человека – и можно попасть на пляж, за шесть – снять беседку на день. Берег облагорожен: есть парковка, установлены беседки, раздевалки, туалеты и, что просто необходимо – душевые. Вода, правда, холодная - нагреться не успевает, потому что желающих смыть с себя соль всегда много. Здесь же находится кафе, магазин и целый юрточный городок. Люди приезжают сюда издалека и останавливаются на несколько дней.

К одной из юрт подбегают измазанные грязью мальчишки, с ними – взрослый мужчина. Интересуемся целебными свойствами грязи.

"Если честно, я сам не знаю, от чего помогает. Но смотрим, все ходят, и мы тоже намазались. Признаться, здесь впервые, хотя живем в Павлодаре – вроде недалеко и многие хвалили это место, все как-то не могли доехать, а тут решили на неделю остаться, пока нравится", - рассказывает дядя мальчишек Андрей.

Говорят, еще несколько лет назад на побережье ничего не было. Туристы и отдыхающие приезжали сюда "дикарями", сейчас же все изменилось, более того, в скором будущем планируется поставить пост полиции и медпункт.

Само озеро небольшое. Глубина в нем чуть более трех метров, берег пологий настолько, что дойти "до глубины" терпения мало у кого хватает – все окунаются, зайдя в воду чуть глубже, чем "по колено", главное – попробовать сделать "звезду", то есть раскинув руки ноги, удержаться на воде.

"Наоборот же хорошо. Неглубоко - за детей не переживаешь. Хотя присматривать все равно надо, чтоб воды не нахлебались, да и в глаза чтоб не попала – промывать надо будет сразу бежать. А так – да, вода из-за соли плотная, утонуть невозможно", - рассказывает отдыхающая на лежаке женщина.

Говорит, раньше, когда не было душевых, люди приезжали сюда с водой, чтобы после купания смыть соль с тела.

"Привозили литров по 10 минимум – уж очень въедливая эта соль. Смыть ее непросто, хотя, говорят, это тоже полезно – лечит кожные заболевания", - рассказывает она.

Мимо проходят "черные" мужчина с женщиной – оба с ног до головы измазаны грязью. На солнце грязь быстро высыхает и светлеет, трескаясь от движений.

- Можно вас сфотографировать? Ну очень колоритно смотритесь, – обращаюсь с улыбкой к проходящим.

- Да, пожалуйста, приветливо отвечает мужчина. - Не поверите, я специально в Израиль ездил, чтобы в Мертвом море окунуться, грязь попробовать, а тут все, оказывается, под боком – никуда можно и не ездить! Вот уж точно – не ценим, что имеем! Я первый раз здесь, но теперь буду приезжать чаще", - говорит мужчина.

Соль всему голова?

Еще больший интерес вызывает другое, расположенное также недалеко от Павлодара, озеро Коряковское, известное своим красивым розовым цветом. Именно сюда любят приезжать туристы, чтобы сделать красивые фотографии.

Чтобы добраться до него, надо проехать небольшое село Коряковку. Решили заглянуть в него на обратном пути и направились к озеру, которое белело издалека.

Признаться, впечатления от увиденного были жутковатые – выжженная степь под палящим солнцем, сухой, обжигающий ветер, казалось бы, буквально въедался в кожу, следы большегрузов на грунтовой дороге, побелевшие от соли, черные пни то ли от бревен, то ли от когда-то растущих здесь деревьев. Покосившийся баннер о мерах предосторожности во время коронавируса, сохранившийся здесь со времен пандемии, наводил еще больше жути – хотелось надеть маску и повернуть обратно. И – гнетущая тишина.

Озеро, казалось, тоже замерло – белые от соли берега сливались с мутноватой водой, а черные пни, оставшиеся от некогда действующей железной дороги, вели куда-то в глубь, и тоже не вселяли оптимизма.

Сделав фотографии, с облегчением повернули обратно, но гнетущее впечатление от увиденного осталось. Издалека увидели мотоцикл – парень подъехал и рассказал, что зовут его Ринат, он ищет своих коров – они почему-то любят приходить именно сюда – к озеру. Переехал он в Коряковку несколько лет назад, чтобы разводить скот, но дела пока идут не очень.

- Что же они у вас тут едят? Травы-то нет, – спрашиваем у него.

- Да нет, находят, да и мы их подкармливаем. Опять же не здесь их пасем, в другом месте, но вот почему-то тянет их сюда, - недоумевает парень.

Проезжая Коряковку, решили заглянуть в первый попавшийся дом – ворота в ограду были открыты. Навстречу вышел мужчина, закурил, присел на лавочку возле дома и стал ждать, когда подойдем. В окне мелькнуло обеспокоенное женское лицо.

Оказалось, супруги Куандык и Анара Ахметовы всю жизнь живту в Коряковке, как и их родители. Вырастили троих детей, отправили их учиться.

- Парни все трое, - с гордостью сказал Куандык, - старшему 24 уже. Приезжают, конечно.

- Не страшно здесь жить? – спрашиваю.

- Да нет, а почему должно быть страшно? Село у нас, конечно. Небольшое – 46 дворов, больше 200 человек здесь живет. Есть два магазина, школа с 1 по 4 классы, дом культуры даже свой.

- Озеро, говорят, у вас розовое, красивое должно быть…

- Так вы не вовремя приехали. Соль не цветет сейчас. А так – да, многие приезжают сюда посмотреть. Сейчас оно немного высохло. Неудивительно – жарища такая стоит, дождей-то хороших давно не было, к тому же зимой снега мало было. Но так бывает, потом опять заполнится водой.

- Не из-за того, что соль добывают, оно мелеет?

- Нет. Комиссия даже приезжала, проверяли. Вроде нет, все нормально. Соль-то здесь всегда добывали.

- А вы не местные? Заходите в дом! Сейчас манты поставлю, как раз свеженьких налепила, - пригласила приветливая хозяйка, отряхивая муку с рук.

Оказалось, у женщины день рождения, и вся семья чуть позже должна была собраться за столом. Анара, переодевшись, тоже присоединилась к разговору.

"Местным эта соль выжить помогла. В голодные 90-ые здесь многие соль сами добывали, привозили в деревню, где ее скупали. 5-6 тележек – тонна. Копейки, конечно, по нынешним временам, но тогда многим эти копейки помогли. Многие только на них и жили. Я вот уверена, что в коронавирус у нас никто не болел только из-за озера – соль в воздухе, мы ею дышим. Вроде, как и профилактика всяких болезней. Вот у нас, например, никаких артритов-артрозов не бывает ни у кого. Тоже, думаю, из-за соли", – уверенно говорит женщина.

Ее супруг сразу четко расставляет акценты, правда, немного приукрасив историю.

"Именно с нашего озера и Павлодар начался, и села вокруг него. Купец Коряков это озеро открыл, начал соль здесь добывать. Это середина 18 века еще – в те годы соль как золото ценилась. А наше озеро было самым важным по добыче соли во всей Сибири.

Кстати, о том, что озеро, действительно, до сих пор имеет огромный потенциал по добыче соли никто не сомневается и в наше время. К тому же его считают одним из самых перспективных из 50 известных в Павлодарской области.

"Как это неживое? Очень даже оно у нас живое. Там временами и чайки летают, и гуси-утки перелетные. Камыш же кое-где растет, там и водятся они. Да хорошо мы здесь живем, работаем, детей вот на ноги поставили, приехали все сегодня поздравить меня. Может, все-таки за стол?", - приглашала Анара.

Пожелав долгих лет, мы попрощались. В голове пронеслось: хорошо, что к Ахметовым заглянули на обратном пути – после разговора с открытыми и гостеприимными жителями Коряковки и озеро не казалось таким уж мрачным и жутким.

Интересно, но об уникальности казахстанских озер мало, кто знает, уезжая за три девять земель за целебной водой. А ведь только соленых озер в Казахстане около 50 тысяч! Это и озера Алаколь и Шошкалы в области Абай, и Ащимколь – в Жамбыльской, и Шалкар – в Западном Казахстане, Тенгиз, расположенное на границе Акмолинской и Карагандинской областей, и, конечно же, озера Павлодарской области Маралды и Коряковка. И каждое из них – уникально и интересно по-своему.

Фото: Дмитрий Чернов.