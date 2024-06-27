Как лучше добраться до озера Алаколь сообщили в Минтранспорта

Подъезд к озеру Алаколь со всех сторон открыт и доступен. В Минтранспорта сообщили о том, какие работы на дорогах провели для этого, передаёт BaigeNews.kz.

"Чтобы подъехать с южной стороны озера Алаколь, необходимо с трассы "Талдыкорган - Усть-Каменогорск" доехать до посёлка Ушарал в области Жетысу, а затем перейти на примыкающую дорогу "Ушарал – Достык". Протяжённость участка, проходящего вдоль берега озера в сторону села Достык, составляет 180 километров. На всём протяжении обеспечено движение по новому асфальтобетонному покрытию", - сообщили в ведомстве.

Что касается северной стороны Алаколя, то для подъезда к этой части озера с трассы "Талдыкорган - Усть-Каменогорск" необходимо переехать на дорогу республиканского значения "Таскескен – Бахты". Этот участок с протяжённостью 133 километра ведёт до села Маканчи области Абай. Далее от села к озеру идёт дорога областного значения "Маканчи – Жаланашкол".