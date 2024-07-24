Как ловят безбилетников в поездах и кого за это наказывают показали в КТЖ

В компании КТЖ реализуют политику нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов. На днях нарушителей выявили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"В компании проводятся регулярные внутренние проверки и собственные расследования с привлечением общественности и представителей масс-медиа. Одним из таких случаев стало служебное расследование на железнодорожном вокзале Алматы-2, которое выявило незаконную перепродажу билетов и создание искусственного дефицита. Также в ходе одной из проверок на станции Шымкент пресечён факт провоза безбилетного пассажира. Проводники поезда "Шымкент-Астана" согласились за определённую плату провезти человека без официально купленного билета", - сообщили в КТЖ.

По итогам служебного расследования начальник поезда и проводник уволены, второму проводнику и заместителю начальника участка станции Шымкент вынесен строгий выговор.

Внутренние проверки проходят на всех вокзалах страны.

Национальный перевозчик призывает граждан сообщать о фактах безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов с предоставлением фото-, аудио-, видеоматериалов на страницу @jolaushylar_tasymaly (direct) или по ватсап-номеру +7 776 714 5686.