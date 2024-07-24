LIVE LIVE
LIVE
  • 24 Июля, 17:01
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Как ловят безбилетников в поездах и кого за это наказывают показали в КТЖ

Сегодня, 16:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
93
Фото: baigenews.kz

В компании КТЖ реализуют политику нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов. На днях нарушителей выявили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz

"В компании проводятся регулярные внутренние проверки и собственные расследования с привлечением общественности и представителей масс-медиа. Одним из таких случаев стало служебное расследование на железнодорожном вокзале Алматы-2, которое выявило незаконную перепродажу билетов и создание искусственного дефицита. Также в ходе одной из проверок на станции Шымкент пресечён факт провоза безбилетного пассажира. Проводники поезда "Шымкент-Астана" согласились за определённую плату провезти человека без официально купленного билета", - сообщили в КТЖ.

По итогам служебного расследования начальник поезда и проводник уволены, второму проводнику и заместителю начальника участка станции Шымкент вынесен строгий выговор.

Внутренние проверки проходят на всех вокзалах страны.

Национальный перевозчик призывает граждан сообщать о фактах безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов с предоставлением фото-, аудио-, видеоматериалов на страницу @jolaushylar_tasymaly (direct) или по ватсап-номеру +7 776 714 5686.

Самое читаемое

Наверх