Как логистика и торговый потенциал влияют на геополитическую стабильность Казахстана

Казахстан активно продвигает миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику. Одна из главных задач страны – укрепление её суверенитета и независимости, защита прав граждан за границей и привлечение инвестиций в экономику. В условиях геополитического мирового шторма Казахстан остаётся вполне спокойной и комфортной страной. Как это удаётся, и какие ресурсы для этого задействованы, мы решили поинтересоваться в регионах. Так, в Абайской области считают, что залог политической стабильности – грамотная политика и выгодное транзитное положение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Казахстан проявляет действительно сильную приверженность многостороннему сотрудничеству и активно участвует в решении международных вопросов безопасности. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, страна работает с ООН и другими организациями, чтобы бороться с такими проблемами, как терроризм, экстремизм, нелегальная миграция и изменение климата. Казахстан также поддерживает миротворческие инициативы ООН и стремится решать конфликты мирным путём.

А столица Казахстана стала площадкой для важных международных событий. Здесь прошли саммиты глав государств, встречи в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств. Стоит отметить и Международные игры кочевников.

Поддержка союзников и партнёров подтверждает курс страны на сотрудничество и стабильность в регионе.

"Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа, – отметил 2 сентября текущего года в своём послании президент Токаев. – В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются, и будут пресекаться правоохранительными органами по закону".

Если постоянно оглядываться и искать виновных, будь то система или отдельные политические лидеры, можно бесконечно поддаваться унынию и обидам, а значит – откатываться назад, считает президент. Из прошлого нужно извлекать полезные уроки. В этом с ним солидарны и общественники Семея.

Так, представители Общественного совета области Абай считают, что для сохранения спокойствия и мирного, устойчивого развития страны необходимо создавать внешние и внутренние благоприятные условия.

"Сейчас в мире неспокойный период. На земле существуют несколько зон конфликтов и точек напряжения. Изменение баланса мирового порядка, изменение сил приводит к тому, что создаются зоны напряжения между государствами, идёт разделение, и некоторые страны занимают позицию нейтралитета, некоторые объединяются в союзы и во временное партнёрство для того, чтобы примкнуть к тому или иному лагерю. С точки зрения геополитики, Казахстан находится в более стабильной и спокойной обстановке. Это объясняется тем, что нашу страну окружают дружеские страны. В основном – это Россия и Китай. И нужно сказать, что на данном этапе развития эти державы двигаются в одном векторе и являются союзниками", – считает член общественного совета области Абай Марат Сасанов.

Фото акимата Абайской области

Кроме того, с юга Казахстан окружают бывшие союзные республики, с которыми сохраняются стабильные дружеские отношения. Определённые соглашения с тюркскими регионами и участие в ОДКБ даёт дополнительный плюс к стабильности страны, особенно в южном регионе. Всё это вкупе делает ситуацию в Казахстане спокойной.

"С экономической точки зрения географическое местоположение задаёт определённый вектор развития в стране. Учитывая, что Казахстан находится в центре самого большого континента, Евразии, то, естественно, страна становится таким логистическим коридором, через который двигаются всевозможные товары, энергоресурсы. И даже исторически сложилось так, что Шёлковый путь проходил через Казахстан, связывая между собой Запад и Восток. Огромная территория и большое количество полезных ископаемых делают Казахстан стабильным и устойчивым в экономическом плане. Кроме того, большое количество мировых держав имеют свои инвестиции в Казахстане. И заинтересованность в стабильности нашей страны имеет большое количество государств. Это тоже является немаловажным фактором в том, чтобы Казахстан развивался устойчиво и спокойно", – отметил Марат Сасанов.

Важным элементом внешнеполитического курса Казахстана является стремление к укреплению экономических связей, особенно в контексте развития транспортных и торговых маршрутов.

Если идти от общего к частному, то в Абайской области в последние годы усилилась работа по оптимизации логистических связей с Китаем и Россией. Весь регион и, в частности, Семей – крупнейший транспортный узел Казахстана, кроме того – центр культуры, промышленности, медицины, образования.

Семей – это город с огромным транзитным потенциалом. Его географическое положение позволяет соединять Западную Сибирь России с Казахстаном и странами Средней Азии: Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Одним из ключевых аспектов этого потенциала являются переправы через реку Иртыш, которые помогают развивать транспортные связи.

"В Семее расположены уникальные переправы – подвесной мост, Турксибский железнодорожный и автогужевой мост. Эти сооружения выполняют важную роль в международных перевозках. Город находится на пересечении автомобильных и железных дорог, связывающих крупные рынки России, Китая, Монголии и Центральной Азии. Это кратчайший транзитный путь из Китая в Россию, составляющий всего 758 километров", – рассказал о логистической составляющей региона экономист-международник, профессор менеджмента, член Общественного совета области Абай Аскат Дюсембаев.

Фото из личного архива Аската Дюсембаева

Иртыш – ключевая река в Казахстане протяжённостью 4248 км. Она протекает через Китай, Казахстан и Россию и до 70-х годов года использовалась для речного судоходства. Однако после строительства Шульбинской ГЭС судоходство было прекращено из-за недостатков шлюзов.

Сегодня Россия заинтересована в восстановлении судоходства по Иртышу, что может значительно усилить экономические связи с Китаем. Иртыш рассматривается как важный инструмент для выхода на крупные рынки, поскольку Китай – это страна с населением больше 1,4 млрд человек. Для Китая это возможность расширить торговлю с Казахстаном и Россией.

Руководство Синьцзян-Уйгурского автономного района также проявляет интерес к торговле с Казахстаном и Россией. Ожидается, что восстановление судоходства будет выгодно, так как транспортировка грузов речными судами дешевле, чем автомобильным или железнодорожным транспортом.

Использование Иртыша может привести к бурному развитию экономики таких городов, как Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар и Зайсан. Это создаст тысячи рабочих мест в разных сферах и принесёт дополнительные миллиарды долларов в бюджет страны.

"Кроме того, на Иртыше образовано искусственное море длиной 688 км, которое соединяет озеро Зайсан и несколько водохранилищ. Оно должно использоваться для водного транспорта и международной торговли между Китаем, Казахстаном и Россией. Развитие инфраструктуры и логистики вокруг него может стать важным шагом в укреплении экономических связей в регионе", – отметил профессор менеджмента Аскат Дюсембаев.

В прошлом году Аскар Ануарбекович предложил акиму области Нурлану Уранхаеву включить в план развития области Абай на 2023–2027 годы несколько пунктов. В частности, создать в городе экспортно-транзитную зону с транспортно-логистическим хабом для формирования международного транспортного коридора "Семей", который будет предназначен для грузоперевозок из Китая через Семей в Россию по самому короткому маршруту.

Суть проекта – расширение трансграничной торговли и развитие транспортной инфраструктуры. Он направлен на интеграцию нашего города в глобальные транспортные пути, привлечение инвестиций и создание логистических центров. Эти центры будут иметь специальные условия для транспортировки, хранения и частичной переработки товаров. Также планируется организация несырьевых экспортно-ориентированных производств. Это создаст возможность для применения специальных мер государственной поддержки и выгодного налогообложения.

"В план также нужно включить пункт о привлечении капиталовложений для судоходства на реке Иртыш. Кроме того, я предложил проект создания "Верхне-Иртышского речного пароходства" в городе", – отметил наш собеседник.

Кстати, министерство транспорта РК опубликовало проект "Дорожная карта по комплексному развитию речного транспорта на реке Иртыш". Этот документ будет доступен для публичного обсуждения до 1 ноября 2024 года на портале "Открытые НПА".

Большую роль в логистике страны имеют два крупнейших транспортных проекта Абайской области. Первый, но ещё не близкий к завершению участок трассы Омск-Майкапшагай. И второй – железнодорожная ветка Бахты-Аягоз, возведение которой стартовало в декабре 2023 года, и которая может увеличить грузооборот между странами на 20 млн тонн. Протяжённость линии – 272 км.