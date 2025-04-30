В Казахстане развивается уникальная технология переработки пищевых отходов, основанная на использовании личинок мухи Hermetia illucens. За пять лет здесь переработали более 10 тысяч тонн органики, сократили выбросы углекислого газа на 17 тысяч тонн и начали поставки кормовых добавок и удобрений для агросектора. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как это работает и какие технологии применяют на перерабатывающем заводе.

Идея переработки пищевых отходов у Бекежана Каиргалиева зародилась ещё в 2015 году, во время его работы на Тенгизском месторождении. Тогда он заметил, сколько продуктов питания выбрасывается, несмотря на наличие иностранных подрядчиков и высоких стандартов санитарии.

"Во время пандемии, когда мы все сидели дома и каждый день готовили, стало особенно ясно, насколько велик объём пищевых отходов. Это натолкнуло на мысль, что с этим нужно что-то делать", - вспоминает Бекежан.

Фото: Бекежана Каиргалиева. На снимке – яйка мухи Hermetia illucens.

Первые эксперименты проходили в домашних условиях. Он пробовал использовать калифорнийских червей, компостировал отходы прямо в квартире. Но оптимальным решением оказалась переработка органики с помощью личинки мухи Hermetia illucens, известной как Black Soldier Fly. По словам Каиргалиева, её прозвали "чёрной львинкой" за характерный внешний вид. Кстати естественным ареалом обитания мухи являются тропические и субтропические области в частности Южная Америка.

"Эта личинка съедает всё – от пармезана до навоза, и перерабатывает даже измельчённую бумагу и древесину. Она растёт в пять раз за 12 дней – просто фантастика", - пояснил Каиргалиев.

Фото: Бекежана Каиргалиева. На снимке – личинки мухи Hermetia illucens.

Фото: Бекежана Каиргалиева. На снимке – мухи Hermetia illucens (чёрный солдат).

В основе проекта – так называемые инсектарии. Это помещения, где содержатся миллиарды мух, создаются специальные условия для их жизни и откладки яиц. От продуктивности мух зависит весь цикл переработки.

Сама переработка длится всего 12 дней благодаря применению двух процессов: дегидрации (удаления влаги) и аэробной ферментации (переработки отходов бактериями в кислородной среде). Такой подход позволяет избежать выделения метана – опасного парникового газа, который в избыточных объёмах формируется на полигонах.

"На полигонах органика гниёт в пакетах, без доступа кислорода, и выделяет метан. Это и есть причина самовозгораний свалок. А потом люди дышат токсинами", - рассказал Каиргалиев.

Именно благодаря собственным разработкам компания получила патенты, не имеющие аналогов в Казахстане.

Отходы превращаются в ресурсы

Главный продукт переработки – зоогумус (природное удобрение). Это органическое удобрение, которое остаётся после жизнедеятельности личинок. Как отметил Бекежан Каиргалиев, оно на 100% натуральное и даёт видимый эффект уже через месяц.

"Из 100 килограммов органики мы получаем около 45 килограммов зоогумуса. Он рыхлый, лёгкий, удобен в применении и при этом экологичен", - отметил Каиргалиев.

Фото: Бекежана Каиргалиева

Зоогумус активно используется в сельском хозяйстве, в том числе при выращивании зерновых. В 2023 году в Лисаковском районе Костанайской области его внесли в почву во время посевной. По словам Бекежана Каиргалиева, урожайность выросла на 30%, при этом количество минеральных удобрений было снижено.

"Фермеры были удивлены, что органика работает даже лучше химии. Сейчас они уже ждут новую поставку. Наша миссия не заработать прибыль, а минимизировать импорт удобрений и поставлять отечественный продукт. Так как это напрямую влияет на стоимость зерна и хлеба", - добавил спикер.

Белок из личинки и здоровье птицы

Личинка Hermetia illucens служит не только источником удобрений, но и сырьём для высокобелковой кормовой добавки. После экстракции жира из личинок остаётся сухая мука – натуральный заменитель рыбной муки и соевого белка.

"Когда мы начали давать муку птице, сразу увидели результат. Улучшилось здоровье, повысилась яйценоскость, ускорился набор массы. Это логично – в природе птицы питаются насекомыми", - пояснил Каиргалиев.

Фото: Бекежана Каиргалиева

Сейчас продукцию закупают птицефабрики в Уральске, Актобе, а также комбикормовые заводы. Поставки идут даже в сферу аквакультуры – для кормления рыбы и креветок.

Косметика и ветеринария: жир оказался лечебным

Ещё одно направление – жир, извлечённый из личинки. Изначально к нему относились как к побочному продукту, но случай показал его потенциал.

"У меня были кожные высыпания, и после контакта с жиром они прошли. Начали изучать – и нашли публикации о его заживляющих свойствах. Теперь планируем разрабатывать кремы и мази", - рассказал Каиргалиев.

Компания планирует выпустить линию средств для кожи, включая ветеринарные препараты для лечения копыт и глаз у крупного рогата скота и лошадей.

По словам Каиргалиева, потенциальный рынок огромен: только в ОАЭ скаковые лошади – это миллиардные бюджеты, а импортные мази стоят десятки тысяч долларов.

Вклад в устойчивое развитие

Одна из задач проекта – помочь Казахстану сократить выбросы парниковых газов, По расчётам, переработка 10 тысяч тонн органики позволила предотвратить выброс 17 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Бекежан Каиргалиев отметил, что это подтверждено мониторингом с помощью газоанализаторов.

"Мы хотим стать первой зелёной компанией, которая не просто перерабатывает, но реально снижает углеродный след. Сейчас уже подписали меморандум с организациями, которые покупают наши квоты на недопущение выбросов", - сообщил Бекежан Каиргалиев.

На сегодняшний день предприятие перерабатывает около 365 тонн отходов в год. Уже получено финансирование от фонда АО "Жасыл даму" для строительства нового завода на 100 тонн в сутки. Запуск ожидается в ближайшие месяцы. По словам Каиргалиева, это увеличит мощность до 36 500 тонн в год.

"Когда мы начали исследовать рынок, оказалось, что в Алматы и окрестностях города юридические лица генерируют до 1800 тонн отходов в сутки. Наша цифра – лишь малая доля", - подчеркнул Каиргалиев.

Также разрабатывается франшизная модель. Планируется запуск минимум в пяти городах Казахстана к 2026 году. Шаблон завода позволит быстро адаптировать технологию под местные условия.

"Если акиматы хотят решить проблему запахов и мусора, нужно внедрять раздельный сбор органики, как в Германии или Южной Корее. И мы готовы дать рабочее решение", - подытожил Бекежан Каиргалиев.

Таким образом, проект, начавшийся с наблюдения за отходами в столовой, перерос в полноценную технологию с экологическим и экономическим эффектом. Переработка органики с помощью личинок – это не только альтернатива полигонам, а путь к устойчивому будущему.