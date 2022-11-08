Как легко найти избирательный участок в Алматы

Избирательные участки в Алматы стали доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps. На карте отмечены места для голосования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.

С 4 ноября в Алматы открыт 531 избирательный участок.

Весь список избирательных участков с адресами опубликован:

в печатных версиях и на сайте газет "Вечерний Алматы" и "Алматы Ақшамы";

на сайте акимата города

Создан единый номер для проверки своего избирательного участка - 1315.

Все избирательные участки укомплектованы урнами, государственной символикой. Все участковые комиссии обеспечены информационными материалами о кандидатах, а также методическими пособиями.