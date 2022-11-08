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Как легко найти избирательный участок в Алматы Сегодня, 18:32
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Как легко найти избирательный участок в Алматы

Избирательные участки в Алматы стали доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps. На карте отмечены места для голосования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.

С 4 ноября в Алматы открыт 531 избирательный участок.

Весь список избирательных участков с адресами опубликован:

Создан единый номер для проверки своего избирательного участка - 1315. 

Все избирательные участки укомплектованы урнами, государственной символикой. Все участковые комиссии обеспечены информационными материалами о кандидатах, а также методическими пособиями.

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#выборы #Алматы #избирательный участок
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:32
166
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