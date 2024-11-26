Как КТЖ будет возвращать долги в 2,9 трлн тенге

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в Правительстве сообщил о том, как КТЖ планирует выплачивать долги, передает BaigeNews.kz.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что компания находится в красной зоне кредитного риска. Её долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.

"Эта рабочая компания, все долги ей по плечу. Текущий долг полностью выплачивается за счёт собственной деятельности КТЖ. За счёт доходной части выплачивается его кредитная нагрузка", - сказал Карабаев.

Он отметил, что у компании планируется реализация крупных проектов. И на них государственные средства не выделяются.

"КТЖ привлекает средства из международных финансовых институтов. Эта работа и дальше будет проводиться. Любой кредит от международных институтов смотрит на платёжеспособность компании", - добавил министр.

Ранее стало известно, что более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта до 2029 года.