Как КТЖ будет возвращать долги в 2,9 трлн тенге
Ранее сообщалось, что компания находится в красной зоне кредитного риска.
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Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в Правительстве сообщил о том, как КТЖ планирует выплачивать долги, передает BaigeNews.kz.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что компания находится в красной зоне кредитного риска. Её долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
"Эта рабочая компания, все долги ей по плечу. Текущий долг полностью выплачивается за счёт собственной деятельности КТЖ. За счёт доходной части выплачивается его кредитная нагрузка", - сказал Карабаев.
Он отметил, что у компании планируется реализация крупных проектов. И на них государственные средства не выделяются.
"КТЖ привлекает средства из международных финансовых институтов. Эта работа и дальше будет проводиться. Любой кредит от международных институтов смотрит на платёжеспособность компании", - добавил министр.
Ранее стало известно, что более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта до 2029 года.