Как краденое мясо попадает на рынки Астаны

В Астане расследуют громкое дело, связанное с кражей скота и поставками мяса на крупный рынок столицы. Полицейские задержали мужчину, который помогал сдавать туши в торговый центр по фиктивным справкам. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Астане задержан мужчина, у которого изъято клеймо.

"По словам задержанного, он ставил клеймо на мясную продукцию на территории торгового центра. Данный факт отрабатывался совместными силами территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля по городу Астана в рамках меморандумов между министерством сельского хозяйства и МВД о проведении оперативно-профилактических мероприятий "Скотокрад", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Задержанный изготовил поддельную печать. Штамп на тушах животных подтверждал прохождение ветеринарного контроля. Таким образом в течение более месяца краденое мясо допускалось к продаже на рынок. Сам задержанный, по данным полиции, не имел никакого отношения к инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза и не проводил лабораторные исследования.

Поставщики привозят туши животных на рынки обычно рано утром. Среди товара есть мясо легальное со справками по цене две тысячи тенге за килограмм и краденое – в два раза дешевле. Приобрести второе арендаторам мест на рынке выгодно – прибыль один к одному. Такой спрос и нашёл предложение в ТРЦ Астаны.

В рамках расследования уголовного дела полицейские возможно выйдут на посредников, поскольку сбывать нелегальное мясо в одиночку практически невозможно. Чтобы продукт попал на прилавок, он проходит целый ряд проверок. Легальное мясо должно пройти через три "сита" и только потом поступить на склады, на стол к разделочникам и в общий зал – на прилавок.

"Туши проверяют в три этапа - документарный контроль, физический и при необходимости лабораторный. Документарный осмотр подразумевает проверку ветеринарно-сопроводительных документов на животноводческую продукцию (ветеринарный сертификат, ветеринарная справка), проверка по базе ИСЖ, ЕАСУ, регистрируем в программе "ВЕТ.ЛАБ", проверяем клеймо туши, сравнивая с данными в ветеринарной справке. Физический осмотр животного проводится с целью определить общее состояние его здоровья. Лабораторный контроль осуществляем путём проведения исследований в случаях выявления видимых органолептических изменений при досмотре", - рассказала представитель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Галина Туржанова.

Каким образом краденое мясо попало на рынок с фиктивной справкой, минуя ветеринарных экспертов и администратора мясного отдела рынка, неизвестно.

Страшнее другое – его употребление может быть опасным для жизни. Больше месяца "серые партии" пропускали на рынок без лабораторного обследования. Учитывая тот факт, что летом в близ расположенной Карагандинской области лошади массово гибли от неизвестной болезни, эти опасения обоснованы.

По словам зампредседателя правления Общества защиты прав потребителей Турсун Джагпаровой, к ней нередко обращаются покупатели с жалобами на недоброкачественное мясо, купленное на рынке или в мясном магазине в Астене. Однако до суда и проверок дело обычно не доходит.

"Чтобы до конца дойти, мне нужно заявление от пострадавших потребителей. Когда они приходят с устной жалобой, я им объясняю алгоритм действий. Продавцы сразу возвращают деньги, и на этом конфликт заканчивается. Покупателю – главное вернуть деньги, они не хотят судиться – писать заявление, делать экспертизу", - говорит Турсун Джагпарова.

По словам общественницы, контрольно-надзорные функции за деятельностью малого и среднего бизнеса сегодня ослаблены. Выяснить качество продукции или потребовать документы специалистам можно только с санкции прокуратуры. Сделать это без неё могут лишь потребители. Однако они в большинстве случаев это право не используют.

"По законодательству у потребителя больше полномочий. Он сам может обратиться с претензией, снимать всё на фото и видео, если сомневается в качестве товара или ему не показывают сертификат соответствия. Он должен вызвать полицию на основании статьи 190 Кодекса об административных нарушениях - "Обман потребителей". Но многие потребители сегодня не знают о своих правах, и на объектах нет информационных стендов с указанием контактных телефонов тех ведомств, которые владеют информацией и могут защитить их права. Хотя согласно законодательству, стенды должны быть", - говорит правозащитник.

В Астане работает 14 торговых центров, за которыми закреплены 9 ветеринарно-санитарных инспекторов. С начала года за нарушение условий транспортировки, несоответствие ветеринарных сопроводительных документов к ответственности привлечены 46 человек на общую сумму 1,6 млн тенге. Однако, по словам экспертов, это вершина айсберга. В целом на казахстанский рынок большим потоком идёт контрафактный товар с "серым" сертификатом соответствия. Это говорит о том, что он не прошёл лабораторные испытания, не соответствует качеству или является краденым. В результате страдает потребитель, права которого не защищены.