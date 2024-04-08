Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Костанайской области находится на постоянном контроле.Усилен контроль за объектами водоснабжения на подтопленных территориях, технологией водоподготовки и обеззараживания воды, на объектах жизнеобеспечения, а также в эвакуационных пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"Организован санитарно-эпидемиологический мониторинг за питьевой водой, пищевой продукцией. В зонах риска по области исследовано свыше 300 проб, несоответствий не выявлено. На особом контроле ветеринарных служб находятся сибиреязвенные захоронения и скотомогильники. Вдоль реки Тобол и на затопленных территориях около реки сибиреязвенных захоронений не имеется. Для жителей региона поводов для беспокойства относительно этого нет", - сообщили в акимате.