Как коммунальные службы борются с непогодой в Алматы

Фото: Фото: акимат Алматы

С самого утра 26 ноября в городе Алматы началось выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег, который по прогнозам синоптиков завершится ночью, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с прогнозируемым РГП "Казгидромет" понижением температуры воздуха в ночной период до -12…-14°С, вцелях предупреждения гололедных явлений ночью будет задействовано 495 ед. спецтехники, в том числе 144 пескоразбрасывателя и 393 дорожных рабочих.

По состоянию на 19:00 часов на проезжей части дорог посыпано 152 тонны противогололедных материалов.

Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по проведению работ.

В связи выпадением снега и понижением температуры воздуха в вечерний и ночной период прогнозируются гололедные явления на дорогах и тротуарах.

Алматинских водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий.