Как книгам победить гаджеты: лайфхаки библиотекаря и советы психолога

Многие родители сегодня обеспокоены тем, что их дети не любят читать и всё больше времени проводят в смартфонах. У специалистов на этот счёт своё мнение. В чём причина "нелюбви" к книгам и не исчезнут ли со временем библиотеки, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали практикующий психолог Татьяна Кравцова и библиотекарь с 30-летним стажем Марина Ануфриева.

Современные дети отличаются от поколения их родителей, дедушек и бабушек. Чтобы они приходили в библиотеку, последняя не должна напоминать музей. Так считает библиотекарь Марина Ануфриева.

"Знаете, когда подход поменялся? Когда пандемия началась. Раньше библиотека была как храм мудрости, музей, куда приходят и занимаются, пишут рефераты. А сейчас зачем детям идти в библиотеку ради рефератов, если есть "Ok, google"? И книги тоже поменялись – ценности, приоритеты, герои. И теперь, если ты не поменяешься вместе с ними, дети просто не будут приходить. Мы, например, начали работать по-другому в пандемию: создали страничку в социальных сетях, проводили викторины, считали баллы. Нужно было что-то придумывать, чтобы показать, что библиотека живая", – говорит Марина Ануфриева.

Много лет она работает в библиотеке павлодарской школы №34. После ремонта здесь появились яркие стулья, пуфики, одна стена теперь – стеклянная. Совсем не так, как было ещё 10-15 лет назад. Никаких старых деревянных стульев, которые рвут колготки, и безликих шкафов.

Сейчас многие школьные библиотеки становятся похожими на коворкинги. Но этого всё равно мало, чтобы увлечь детей книгами.

"Я 30 лет в профессии, работала во всякие времена. Знаете, одно время я боялась, что мы вообще без книг останемся, когда библиотеки стали массово закрываться. Школьную это, конечно, не коснётся, потому что у нас – учебники, и дети всегда при нас. Но раньше мы чётко понимали: приходит ребёнок, и ты знаешь, что он хочет. Допустим, весь класс читает "Каштанку", и весь класс идёт в библиотеку за этой книгой. Тогда у нас было много дублетной литературы. Это был больше механический труд, а сейчас нужно вывернуться, придумать что-то новенькое, чтобы дети пришли в библиотеку. Ты должен быть для них интересен", – замечает Марина Ануфриева.

В школьной библиотеке на полках теперь не только классика. Абай, Толстой и Ильяс Есенберлин соседствуют с книгами про подростков, спасающих мир, "Гарри Поттером" и энциклопедией про самолёты. Очень много книжек с картинками. Всё можно брать в руки и читать, больше новые книги из библиотечного фонда не убирают на самую высокую полку. По крайней мере, так делают в павлодарской школе.

"У меня есть фишечка: я всегда говорю детям, что дверь в библиотеку никогда не закрывается. Читает в основном, конечно, начальная школа. Они у нас немножко не читатели, они "листатели". И тут нам в помощь – цветные книжки и книжки-малышки. Они очень красочные, необычного формата, поэтому привлекают к себе внимание. Дети постарше любят другие книги. Конечно, классика – это основа, без неё никуда, но без детской познавательной литературы нам тоже никак. Стараемся всё совмещать, у нас и "Гарри Поттер" есть. Выписываем детские журналы на казахском и на русском языках, находим спонсоров, которые покупают нам новые книги.Очень выручает буккроссинг", – рассказала библиотекарь.

Чтобы заинтересовать детей, в коридоре школы установили стеллажи. Любой ученик может принести туда уже прочитанные книги из дома и взять что-то себе.

"У нас библиотека не заканчивается одним кабинетом. В коридоре амфитеатр, стеллажи и полки на стенах. Недавно в нашей школе были гости из Томска. Они удивлялись: "Это что у вас книги без учёта?". Да, можно подойти и взять любую. Мы туда их выставляем, я даже не знаю, какие из них берут почитать. Пусть берут, это же счастье, когда они читают", – говорит Марина Ануфриева.

Сейчас она не просто выдаёт книги, а чтобы заинтересовать детей, проводит конкурсы, квесты, литературные баттлы и литературные "вечеринки". В библиотеке на перемене можно сыграть в шахматы, а на каникулах – в "Уно" и другие настольные игры.

На библиотечном диване давно поселился большой игрушечный тигр, которого порываются обнять первоклашки. Тигр остался с акции по сбору книг для РЦПД.

"Мы собирали книги для детского дома. Васю принесли, когда уже всё увезли, он так и остался у нас. Ну ладно, пусть живёт. Мы никого не выгоняем из библиотеки", – шутит павлодарка.

Два года назад в школе запустили акцию "Любимая книга", к которой подключились родители. Детям разрешили творить, и на стеллажах в коридоре появились самодельные книги. Здесь же поселились картонные фигуры Северуса Снейпа, Добби и двух далматинцев. Целая фотозона.

"Я всегда малышам говорю, что я – волшебница, стараюсь их удивить. Для меня самое главное – их ещё во втором классе так увлечь библиотекой, чтобы они потом любили сюда приходить. А то, что подростки у нас разные книги любят, ну так у каждого должна быть своя точка зрения. Я люблю фантастику, а кто-то – рассказы, другой – стихи. К электронным книгам тоже отношусь нормально. Сейчас изменился и формат библиотеки, и отношение к книгам. Раньше в очереди стояли за ними, а сейчас всё проще, – говорит библиотекарь. – Когда с детьми общаешься, они, бывает, говорят об авторах, которых я не знаю, к своему стыду. Ну тут уже мне Google приходит на помощь. Иногда дети сами предлагают что-то прочитать. Марина Октябриновна, хотите почитать? Конечно, я соглашаюсь".

Марина Ануфриева считает, что нотации не помогут заставить читать "цифровое поколение". Образ грозного библиотекаря уже не работает.

"Он себя изжил. Надо это всё забыть и работать с нынешними детьми по-другому. Сейчас формат общения с библиотекой свёлся к дружескому. Я стараюсь с ними дружить. Даже если ребёнок порвал учебник, как я должна его наказывать? Говорю, приноси, вместе заклеим, раз дома не смог", – говорит библиотекарь.

Её подход, видимо, работает. У библиотекаря есть как чаты с родителями первоклашек, так и с выпускниками, которые приходят навестить Марину Октябриновну и после окончания школы. Никакие предметы она у них не вела, всегда заведовала школьной библиотекой.

Что касается гаджетов, библиотекарь считает, что их нужно "делать своими союзниками". Но на встречах с детьми договаривается, что телефоны нужно убрать. Сама делает тоже самое.

Многие родители с этим не согласятся: они убеждены, что главная проблема всё-таки в гаджетах, соцсетях и компьютерных играх. Другого мнения придерживается Татьяна Кравцова – практикующий павлодарский психолог, доктор психологических наук. Она считает, что дети не читают не столько из-за смартфонов и рилсов, сколько из-за отсутствия личного примера со стороны родителей.

"Безусловно, читать очень полезно. Это профилактика стресса, профилактика болезни Альцгеймера, живость ума. Но когда-то даже само чтение рассматривалось как нечто нездоровое. То есть люди, любящие книги, собирающие, коллекционирующие их, читающие, считались не совсем нормальными. Но всё меняется. А то, что сегодняшние дети не хотят читать, по моему мнению, это не влияние гаджетов, а влияние родителей и влияние самого социума", – отмечает психолог.

Удивительно, но в XVIII веке врачи действительно забили тревогу. Они говорили, что слишком много читать – вредно, это вызывает душевные и телесные болезни, и из реального мира человек уходит в мир грёз. Некоторые родители в прошлом опасались книг, как родители нынешнего поколения опасаются интернета. Когда-то взрослые переживали, что детей не оторвать от чтения, из-за этого портится зрение, осанка, возникают проблемы с пищеварением. Сегодня всё наоборот: родители не знают, как усадить детей за книги.

"Чтение это выученный навык. Это социализированная потребность, обусловленная культурой, семьёй и этапом развития общества. А это значит, что если ребёнок не видит вокруг себя соответствующих образцов поведения взрослых, он читать не будет. Точнее будет, но только то, что читают мама и папа. Весь информационный контент родительских вечеров, досуга и обсуждений усваивается ребёнком в раннем детстве, то есть ещё до школы. Гаджеты – это инструмент. Его легко и интересно использовать, но у родителей уже сформирован навык чтения, а у ребёнка его пока нет. И требование читать, предъявляемое к ребёнку, без подкрепления визуальным примером родителей – не работает", – объясняет Татьяна Кравцова.

По словам психолога, увлечь ребёнка чтением можно только своим примером, рассказами о произведениях и персонажах, своими рассуждениями о прочитанном.

Иногда бабушки или учителя пытаются навязать детям "правильную литературу" вместо условного "Гарри Поттера", фантастики и вовсе не признают электронные книги. Но с детьми работает не так.

"Часть детей прекрасно обходятся без "Гарри Поттера", другие совмещают фантастику и Толстого. Если ребёнок начинает читать, то читать он будет то, что доступно и очерчено кругом интересов его сверстников и значимых взрослых. Поэтому, если любимый дядя подарит биографию Наполеона, племянник будет её читать. Но скорее не из-за содержания, а из-за причинности подарка", – рассказывает психолог.

А вот через наказания и крик любовь к книгам не появится.

"Нельзя заставить что-то полюбить через наказание. Родителю необходимо регулировать экранное время. Кстати, время, проведённое за чтением, тоже необходимо регулировать. И то, и другое способно вызвать перенапряжение нервной системы", – подытожила Татьяна Кравцова.

Читать современные дети вряд ли перестанут, но предпочтения их меняются, и родителям придётся находить баланс.

Фото: Рахиля Рыспеккызы