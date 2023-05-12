Как китайские туристы могут обогатить казахстанцев

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На фоне предстоящей взаимной отмены виз между Казахстаном и Китаем туроператоры страны составляют маршруты и строят планы, чем заинтересовать туристов из Поднебесной. По данным нацкомпании "Kazakh Tourism", один китайский турист оставляет в нашей стране за несколько дней пребывания 1 000 долларов. Так, за прошлый год доход от граждан соседней страны составил 16 миллионов долларов. Как будут бороться туроператоры за "лакомый кусок", в материале корреспондента BaigeNews.kz.

По словам Софии Канали, старшего регионального менеджера Ctrip – самой крупной платформы туристских услуг Китая, для путешественников из соседней страны самым большим препятствием при планировании поездки остаётся процедура оформления визы. Такие проблемы, например, сейчас со странами Европы.

"Я считаю, что Казахстан, предоставляя безвизовый режим, может многое выиграть от этого рынка. Если продлить его до 30 дней, то это в перспективе может помочь максимизировать как деловые поездки, так и поездки на отдых, что расширит сегмент "bleisure" (бизнес+отдых). Поэтому Казахстан определенно получит конкурентные преимущества перед другими странами, тем более перед стартом летнего сезона", - говорит менеджер.

Как выяснилось, китайцы любят сити- и шопинг туры, посещение достопримечательностей, знакомство с национальной культурой и кухней. В списке их требований: новые автобусы, комфорт и чистота в отелях и гостевых домах, гид со знанием китайского языка, чётко продуманные маршруты. Они охотно покупают сувениры, но любят поторговаться.

Безвизовый режим в преддверии летнего, самого доходного сезона, туроператоры считают настоящим стимулом для казахстанского бизнеса в сфере услуг. Хорошие деньги может заработать гостиничный бизнес, национальные парки, точки общепита, транспортные компании, каршеринг. Свой "кусок пирога" могут получить и ремесленники, продающие сувениры в этностиле.

К слову, именно этно-культурный туризм – направление, которое стоит развивать в первую очередь, считает Раушан Шамиль, директор туркомпании, президент национальной ассоциации индустрии и туризма.

"Китайцев очень интересует наша история, природа. Очень их интересует, если мы показываем что- то в национальном стиле, например, этноаулы. Мы возим в этноаул "Номад". Там можно покататься на лошади, попробовать национальную кухню, пострелять из лука. Конечно, им очень интересен Чарынский каньон, Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе. Показываем Кайынды, переночевать остаемся в Кольсае, в Саты. В Алматы стараемся показать парк "28 панфиловцев", рассказать историю Отечественной войны, стараемся показать кафедральный собор, музей музыкальных инструментов, если получается, провести в "Казахонер". В общем, всё, что касается наших традиций и обычаев хочется, чтобы они побольше узнали. Но у нас очень мало этноаулов, настоящих, с нашей историей", - говорит она.

Китайцы - самые послушные туристы, отмечает Раушан Шамиль. Путешествуют они, в основном, группами с гидом, поскольку многие не владеют никаким языком, кроме родного.

"Бояться их не нужно, они дисциплинированы, причём оставляют в стране большие деньги. Заметила, что китайцы всегда пьют тёплую воду, у них в руках всегда термос, в который мы стараемся залить где-нибудь тёплую или горячую воду. Конечно, они любят чистоту в гостиницах", – отмечает руководитель туркомпании.

Для китайских туристов, кто хочет глубже изучить Казахстан, 30-дневный безвизовый режим дает просто уникальную возможность, считает Ван Шу, региональный менеджер авиакомпании Air Astana в Китае. По его словам, между достопримечательностями Казахстана очень большие расстояния, и срок в месяц для любителей природных красот просто необходим.

"Исходя из нашего опыта сотрудничества с китайскими туроператорами, китайские туристские группы могут провести в Центральной Азии более двух недель, примерно 17-20 дней. Но важно отметить следующее. Несмотря на то, что Казахстан является соседней с Китаем страной, он не так известен в Китае. Большинство жителей Китая не знают, какие красивые и интересные места есть в Казахстане. Поэтому крайне необходимо продвигать и рекламировать туризм Казахстана на китайском рынке", – считает он.

С начала года Казахстан посетили около 16 тысяч туристов, информирует "Kazakh Tourism". По наблюдениям специалистов нацкомпании, топ-3 туристских мест для китайских граждан - Алматы, Астана и Шымкент.

"Казахстан, как туристская дестинация, пользуется спросом у граждан целого ряда стран, в числе которых есть и КНР. После сообщения о запланированном подписании соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном безвизовом режиме до 30 дней заметно оживление казахстанских туроператоров, занимающихся приемом туристов из Китая. По их мнению, грядущие изменения лучшим образом скажутся на въездном туристском потоке, а также прогнозируется превышение допандемийных показателей по итогам этого года", – рассказал Даниел Сержанулы, управляющий директор АО "НК "Kazakh Tourism".

Введение безвизового режима турпоток между Казахстаном и Китаем может вырасти на треть, прогнозируют в туристических компаниях. По мнению их владельцев, предстоящий сезон станет для отечественной туристской инфраструктуры проверкой на качество. Китайцы повидали весь мир, и чтобы по-настоящему удивить и расположить их, придётся постараться, резюмируют эксперты. На новый уровень предстоит поднимать всю сферу услуг: от системы бронирования билетов до подачи завтрака в отелях.