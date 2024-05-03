Как "Казавтожол" готовился к весенним паводкам
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
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В 14:00 смотрите в прямом эфире "Важная тема LIFE" с председателем комитета автомобильных дорог Толегеном Абдуллиным.
Вместе с гостем программы "Важная тема LIFE" обсудим нагрузки стихии на дорогах. Спикер расскажет в каких областях до сих пор ограничено движение транспорта из-за паводков, а также о сумме ущерба.
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