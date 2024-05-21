Как Казахстану избежать разрушительных паводков в будущем, рассказал гидролог

Паводки в Казахстане отступили не во всех регионах. В Атырауской области продолжается подъем уровня воды в реке Жайык, только в районе села Индербор он начал снижение. В целом же ситуация в регионе остается напряженной. В ЗКО из-за этого на прошедших выходных было ограничено движение на автодорогах. О причинах продолжающихся паводков, их возможных последствий, а также о том, что нужно предпринимать, чтобы ситуация не повторилась, корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с кандидатом географических наук, главным научным сотрудником Ассоциации гидрогеологов Казахстана Эскандером Турсуновым.

"На реке Волге учли гидрологический прогноз"

Основными причинами паводков в стране Эскандер Турсунов называет совпадение метеорологических факторов. Осенью после продолжительных дождей резко похолодало, что привело к тому, что земля промерзла. Затем выпал снег в больших количествах.

"Снега было выше обычной нормы, но высота снежного покрова не была катастрофической (два – три метра). Примерно столько же снега выпало в 2006 году в Жамбыльской области. Весной резко поднялись температуры, и произошло интенсивное снеготаяние, а так как талая вода не могла профильтроваться в землю, то паводок стал выше обычного. Кроме того, в период снеготаяния на поверхность выпали дожди, которые увеличили как скорость таяния снега, так и добавили количество воды", - говорит эксперт.

По его словам, причина того, что в Атырауской области не проходят паводки заключается в том, что уровень воды в реке Жайык продолжает повышаться. Река течет с севера на юг, в результате чего вначале происходит снеготаяние в южных областях, и вода попадает в реку с южных частей водосбора. Сейчас вода попадает в реку с северной части, и уровень будет повышаться пока там не закончится весеннее половодье, пояснил эксперт.

"Границы водосбора реки Урал не совпадают с государственными границами. Поэтому в Оренбургской области также прошли паводки, так как часть ее территории относится к водосбору реки Урал. Соседний водосбор России относится к реке Волга, а она зарегулирована крупнейшими в мире водохранилищами, которые способны задержать в своей чаше огромное количество воды. Видимо, при подготовке к весеннему половодью на реке Волге учли гидрологический прогноз на весну этого года. Кроме того, водосборные площади Волги имеют большие объемы лесных массивов, поэтому сток талой воды с этих площадей происходит постепенно. В степной части Казахстана наоборот", - говорит Эскандер Турсунов.

Он отмечает, что западная часть Казахстана имеет очень плоский рельеф местности, что также отрицательно сказывается на паводковой ситуации.

"Поэтому вода очень долго стекает, а профильтроваться в почву ей не дает слой смёрзшегося грунта. Пока он не протает, вода будет стоять. Причины высоких уровней воды в Атырауской области, как я сказал, в равнинном рельефе реки Урал, которая течет с севера на юг. Существующие водохранилища были спущены на 60 – 70 процентов от своего объема, этого оказалось недостаточно. Здесь сыграл менталитет местных жителей, которые всегда старались запасти весеннюю воду, чтоб в летний период не остаться без воды. Так как 80 – 90 процентов годового стока происходит весной в половодье. Летом многие малые реки пересыхают, поэтому существует большое количество малых водохранилищ почти возле каждого поселка. Полностью спустить воду зимой у местных жителей не поднялась рука. Но не факт что они смогли бы принять в себя весь объем талой воды этого года", - считает эксперт.

Как в будущем предотвратить паводки?

Говоря о том, что нужно предпринять, чтобы ситуация с паводками в Казахстане не повторилась, Эскандер Турсунов подчеркивает, что в других странах этот вопрос имеет системный характер.

"В Казахстане до 90-х годов существовало Министерство водного хозяйства с соответствующими подразделениями, грамотным техническим персоналом, водными инженерами. В 2023 году появился центральный офис министерства. Когда восстановят его в полном объеме, тогда появится системный подход к борьбе с паводками. По той же реке Урал существовала карта затапливаемых территорий, где нельзя было ничего строить. Сейчас строят населенные пункты прямо возле берега", - говорит эксперт.

По его словам, подобные стихийные бедствия в стране могут повторяться чаще.

"Ситуация с весенними паводками будет возникать все чаще. Это связано с общими климатическими процессами планетарного масштаба. Повышение температуры атмосферы приводит к ее неустойчивости, воздушные массы, в том числе и влагонесущие, переносятся на большее расстояние. Это приводит к возникновению различных природных катаклизмов, таких как в этом году", - отмечает эксперт.

Эскандер Турсунов считает, что нужно составить карту потенциального затопления территорий и переселить оттуда людей. Он также обращает внимание на необходимость пересчитать водопропускные сооружения в стране.

"На основании гидрологического прогноза "Казгидромет" нужно проводить расчистку водопропускных сооружений, русел оросительной сети, спуск водохранилищ. Также необходимо возводить защитные дамбы вокруг поселков. Абсолютно все гидротехнические сооружения должны снова стать государственными и подчинятся непосредственно профильному министерству", - считает Эскандер Турсунов.

Последствия паводков в регионах могут быть разными, говорит эксперт.