Как казахстанцы смогут контролировать начисления выплат детям из Нацфонда

Где казахстанцы смогут просматривать информацию о начислении детям выплат из Национального фонда, рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальный сайт есть у Единого накопительного пенсионного фонда, который будет являться оператором программы "Нацфонд - детям". Также мы совместно с министерством юстиции проработали, чтобы родители могли просматривать в приложении Egov mobile. Также у ЕНПФ есть своё приложение, через которое можно будет просматривать информацию о состоянии счёта", - сообщил вице-министр.

Он дополнил, что просмотр информации о счетах планируется проработать во всех доступных казахстанцам приложениях.