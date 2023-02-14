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Как казахстанцы смогут контролировать начисления выплат детям из Нацфонда Сегодня, 17:22
135
Сегодня, 17:22
135

Как казахстанцы смогут контролировать начисления выплат детям из Нацфонда

Где казахстанцы смогут просматривать информацию о начислении детям выплат из Национального фонда, рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальный сайт есть у Единого накопительного пенсионного фонда, который будет являться оператором программы "Нацфонд - детям". Также мы совместно с министерством юстиции проработали, чтобы родители могли просматривать в приложении Egov mobile. Также у ЕНПФ есть своё приложение, через которое можно будет просматривать информацию о состоянии счёта", - сообщил вице-министр.

Он дополнил, что просмотр информации о счетах планируется проработать во всех доступных казахстанцам приложениях.

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#Нацфонд #дети #выплата #финансы
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:22
135
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