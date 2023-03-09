Как казахстанцы смогут доказать факты пыток со стороны правоохранителей, объяснили в МВД

Депутаты хотят дополнить статью Уголовного Кодекса о пытках, передаёт BaigeNews.kz. В действующем варианте статьи говорится, что физические и психические страдания, причиненные в результате законных действий должностных лиц, не признаются пыткой.

"Законопроектом предлагается также не признавать пыткой физические и психические страдания, причиненные в результате законных действий лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц. Законопроетом дается новое понятие – лицо, выступающее в официальном качестве. Однако не уточняется, кто относится в другим лицам. Вопрос – на сколько юридически обосновано применение нормы, без определения лиц, кому ее применять? Не приведет ли это к необоснованному расширению круга лиц, действие которых не будут признаваться жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и пыткой физические или психические страдания?", - спросили депутаты сената.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, выступая на заседании сената, ответил, что по каждому уголовному делу у полиции будет индивидуальный подход.

"Будет зависеть от обстоятельств дела, от субъекта и объекта, на которых посягается правонарушение. То есть, будет тщательно рассматриваться. Если будет усматриваться другие признаки другого преступления, ему будет вменено по совокупности преступлений. То есть он наказания никогда не избежит и она не сужает норму действия этого законодательства, потому что если есть другие составы преступления, например, превышения служебных полномочий. Там тоже это тяжкое преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. По каждому случаю будем смотреть", - сообщил глава МВД.

Он пояснил, что пытки – это значит пытать, добиться каких-то признательных или получить какие-то сведения.

"Жестокое обращение в связи, мы говорим, использованием, которые не противоречит законодательству, могут, например, психическая больница или где-то, применять меры принуждения. То есть, надевать смирительную рубашку, другие, которые должны по закону считаться, это действительно вынужденая мера. По каждому случаю будет индивидуальный подход по каждому случаю будет зарегистрировано в ЕРДР, где будет проведено полноценное следствие. И будет выяснены все обстоятельства", - резюмировал министр.

Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что отныне кабинеты следователей и колонии будут оснащены видеонаблюдением. Это поможет пострадавшим в случае пыток доказать произошедшее.

"Идет много жалоб на действия правоохранительных органов, на жесткое отношение, на насилие со стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов. В сенат поступают такие жалобы. Но как показывает практика, подавляющее большинство таких дел не доходит до суда, так как сложно доказать предъявить какие-то факты, что имело место насилие, пытки и так далее. В этой связи, мы знаем, что буквально недавно вами совместно с прокуратурой принято решение и приняты правила, требующие использовать видеонаблюдение во всех служебных помещениях правоохранительных органов, коридоры видимо тоже просматриваются, другие комнаты. Поэтому очень правильная норма", - сообщил он.

Глава МВД отметил, что видеокамеры помогут не только доказать факт пыток со стороны правоохранительных органов, но и защитят самих полицейских от клеветы, если кто-либо захочет необоснованно обвинить их в жестоком обращении.