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Как казахстанцы оценивают 2024 год – итоги обзора КИСИ

На личном уровне казахстанцы позитивны в оценке уходящего года.

Сегодня, 11:48
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: BaigeNews.kz

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) представил аналитический обзор с итогами 2024 года, передает BaigeNews.kz. В рамках него был проведен социологический обзор, в котором казахстанцы поделились мнениями об итогах уходящего года, а также рассказали о своих ожиданиях на 2025 год.

"Конечно, 2024 год был непростым годом для страны и для мирового сообщества, но самый важный итог уходящего года в том, что на личном уровне казахстанцы весьма позитивны в оценке уходящего года.

Для четверти населения (25.1 процентов) год был "очень удачным", для половины наших граждан год стал "в целом хорошим" (52.3 процентов). Для 13.4  процентов он оказался "скорее трудным", а для 7.3 процентов процентов "плохим, очень тяжелым". Если молодежь более позитивна в оценках года, то у старшего поколения восприятие иное, они чаще определяют нынешний год как трудный. Образованные более оптимистичны в оценках года, нежели респонденты без высшего образования", - сообщила на брифинге главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айгуль Забирова.

По ее словам, итоги года на уровне страны воспринимаются несколько иначе, одна половина (48 процентов) позитивна в оценках 2024 года, другая не столь, при этом население с высоким и выше среднего уровня достатка позитивны в оценках уходящего года.

В обзоре также представлена итоги правительства.

"Год для Казахстана действительно был не простым, но и правительством в этом году сделано немало. Казахстанский бюджет весьма уникален в том смысле, что в 2024 году более 52 процентов бюджета было направлено на бюджетную сферу! Это очень много. Так, в широко известных своей социальной политикой скандинавских странах (Дания, Швеция и Норвегия) – социальные затраты составляют менее четверти от страновых ВВП. Больше всего в Европе социально ориентированы Франция (23.8 процентов от ВВП 2022г.) и Финляндия (23.6 процентов бюджета от ВВП 2022г.). В целом в странах ОЭСР в последнее десятилетие происходит медленное, но снижение затрат на социальную сферу", - отмечено в сообщении.

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