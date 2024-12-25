Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) представил аналитический обзор с итогами 2024 года, передает BaigeNews.kz. В рамках него был проведен социологический обзор, в котором казахстанцы поделились мнениями об итогах уходящего года, а также рассказали о своих ожиданиях на 2025 год.

"Конечно, 2024 год был непростым годом для страны и для мирового сообщества, но самый важный итог уходящего года в том, что на личном уровне казахстанцы весьма позитивны в оценке уходящего года. Для четверти населения (25.1 процентов) год был "очень удачным", для половины наших граждан год стал "в целом хорошим" (52.3 процентов). Для 13.4 процентов он оказался "скорее трудным", а для 7.3 процентов процентов "плохим, очень тяжелым". Если молодежь более позитивна в оценках года, то у старшего поколения восприятие иное, они чаще определяют нынешний год как трудный. Образованные более оптимистичны в оценках года, нежели респонденты без высшего образования", - сообщила на брифинге главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айгуль Забирова.

По ее словам, итоги года на уровне страны воспринимаются несколько иначе, одна половина (48 процентов) позитивна в оценках 2024 года, другая не столь, при этом население с высоким и выше среднего уровня достатка позитивны в оценках уходящего года.

В обзоре также представлена итоги правительства.