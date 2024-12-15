День Независимости Казахстана считается одним из самых значимых государственных праздников страны. Этот день символизирует начало нового этапа в истории государства. Редакция BaigeNews.kz подготовила обзор основных мероприятий, которые проходят в эти дни в рамках празднования Дня Независимости.

Официальные церемонии

В Алматы 16 декабря на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости. В церемонии примут участие представители Совета ветеранов и акимата города, общественных организаций, этнокультурных объединений, участники декабрьских событий 1986 года.

17 декабря в рамках 38-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к памятнику "Тәуелсіздік таңы". В церемонии примут участие участники декабрьских событий, представители акимата и молодежных организаций города. Собравшиеся почтут минутой молчания память погибших. Представители духовенства прочитают поминальную молитву.

Похожее мероприятие пройдёт в Актюбинской области. Там 16 декабря возложат цветы к историческому комплексу "Азаттықтың ақ таңы".

Культурные события

В преддверии Дня Независимости Минкультуры организовало масштабную программу мероприятий, включающую театральные премьеры, концерты, выставки, научные семинары и круглые столы.

15 декабря в Астане Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького представит спектакль "Алия".

В этот день в Актау в отеле RixosWaterWorld пройдет творческий вечер комиков Astana Stand up.

16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова "Танакоз".

17 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль "Абай-Тоғжан".

19 декабря в Костанайском областном казахском театре драмы имени Ильяса Омарова состоится вечер, посвященный 85-летию писателя, историка-этнографа, лауреата государственной премии РК, заслуженного деятеля Казахстана Койшыгары Салгарина.

Выставки

В Областном центре творчества детей и юношества Петропавловска с 1 по 15 декабря проходила выставка детского творчества "Туған жер", а до 17 декабря в Школе искусств продлится школьная выставка художников "Менің Отаным".

Спортивные соревнования

В Астане на площади Дворца молодежи откроется ледовый городок для жителей, где проведут игры по зимним видам спорта. Планируется проведение турнира по настольному теннису среди организаций.

В Костанае с 14 по 16 декабря проходит областной турнир по хоккею с шайбой, в Лисаковске - 14-17 декабря Открытый областной турнир по дзюдо.

В Актобе 16 декабря пройдет Открытый турнир по настольному теннису "Тәуелсіздік кубогы".

18 декабря в Петропавловске пройдет первенство по гиревому спорту.

Концерты

15 декабря в Мангистауской области пройдёт праздничный концерт, организованный культурно-досуговым комплексом имени Абая.

16 декабря в 18:00 в ТРЦ Mega Alma-Ata состоится выступление академического государственно-фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" им. Нургисы Тлендиева.

В этот день в Астана Опера пройдет юбилейный вечер композитора, заслуженного деятеля искусств КазССР, народного артиста КазССР, народного артиста СССР Сыдыка Мухамеджанова.

Образовательные и информационные программы

Во всех учебных заведениях республики в течение месяца проходят открытые уроки, конференции и встречи, посвященные декабрьским событиям.

В Петропавловске на протяжении месяца проводится беседа за круглым столом "Я и Независимость" между людьми пожилого возраста и студентами колледжей.

Акции и конкурсы

Очень много мероприятий направлены на популяризацию патриотизма и любви к родине. К примеру, 16 декабря в аэропорту Алматы пройдет уникальная акция под названием "Сладкий подарок в знак приветствия".

В момент прохождения паспортного контроля пассажиры получат сладкие презенты – традиционный казахстанский шоколад и печенье. Акция охватит свыше 5 тысяч пассажиров на более чем 50 международных рейсах, создавая для прибывающих гостей атмосферу тепла и дружелюбия уже с первых минут пребывания в Алматы.

Эта инициатива стала частью глобальной программы повышения качества туристического сервиса "Visitor Experience".

Благотворительные акции

14 декабря на набережной Есиля в Астане волонтеры поздравляли жителей и гостей столицы с Днем независимости, раздавали флажки с изображением государственного флага страны. Их искренние поздравления и символические подарки напомнили о важности этого праздника, объединения людей вокруг идей свободы, единства и гордости.

В честь праздника в столице для детей из многодетных и малообеспеченных семей прошла акция "Қамқорлық мекенжайы" по бесплатному посещению кинотеатров, помощи пенсионерам в уборке двора от снега и раздаче продуктов питания.

В течение декабря в Петропавловске проходит акция "Забота" по оказанию помощи ветеранам ВОВ и одиноким пенсионерам.

Для ряда семей из социально защищаемых категорий Карагандинской области этот праздник запомнится новосельями. В Приозёрске и Шетском районе уже вручили очередникам ключи от квартир. В Шетском районе новосёлами станут ещё 30 семей.

Также ко Дню Независимости долгожданное жилье получили более 500 семей Кызылорды.

Праздничные фейерверки

Обычно завершением праздничного дня ежегодно становился яркий фейерверк над городами Казахстана. В этом году от зрелищного шоу отказались многие регионы. В Алматы и Астане точно не будет салюта в честь Дня Независимости.