Как казахстанцы отдохнут на Наурыз и 8 Марта
Длительные каникулы.
Сегодня, 09:22
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Сегодня, 09:22Сегодня, 09:22
110Фото: акимат области Жетысу
Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.
В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни:
- 8 Марта 2025 года (Международный женский день) - в связи с тем, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 10 марта;
- 21-25 марта 2025 года (Наурыз) - официально праздничными днями считаются 21-23 марта. Но, в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).
Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году:
- при пятидневной рабочей неделе: 8, 9, 10 марта 2025 года - выходные;
- при шестидневной рабочей неделе: 8, 9 марта 2025 года - выходные дни, 10 марта - рабочий день.
Как отдыхаем на Наурыз в 2025 году:
- при пятидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24, 25 марта 2025 года - выходные дни;
- при шестидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24 марта 2025 года отдыхаем, 25 марта работаем.
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