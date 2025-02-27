Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.

В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни:

8 Марта 2025 года (Международный женский день) - в связи с тем, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 10 марта;

21-25 марта 2025 года (Наурыз) - официально праздничными днями считаются 21-23 марта. Но, в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году:

при пятидневной рабочей неделе: 8, 9, 10 марта 2025 года - выходные;

при шестидневной рабочей неделе: 8, 9 марта 2025 года - выходные дни, 10 марта - рабочий день.

Как отдыхаем на Наурыз в 2025 году: