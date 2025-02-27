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Как казахстанцы отдохнут на Наурыз и 8 Марта

Длительные каникулы.

Сегодня, 09:22
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акимат области Жетысу Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: акимат области Жетысу

Первый месяц весны порадует казахстанцев короткими рабочими неделями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.

В дополнение к выходным в субботу и воскресенье жители Казахстана также получат возможность отдохнуть в праздничные дни:

  • 8 Марта 2025 года (Международный женский день) - в связи с тем, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 10 марта;
  • 21-25 марта 2025 года (Наурыз) - официально праздничными днями считаются 21-23 марта. Но, в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся  на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году:

  • при пятидневной рабочей неделе: 8, 9, 10 марта 2025 года - выходные;
  • при шестидневной рабочей неделе: 8, 9 марта 2025 года - выходные дни, 10 марта - рабочий день.

Как отдыхаем на Наурыз в 2025 году:

  • при пятидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24, 25 марта 2025 года - выходные дни;
  • при шестидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24 марта 2025 года отдыхаем, 25 марта работаем.

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