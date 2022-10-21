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Как казахстанцы могут сделать выборы честными, рассказал юрист
Чтобы выборы прошли честно, необходимо, чтобы как можно больше казахстанцев знали выборное законодательство.
27 сентября на базе региональной общественной организации "Казахстанский союз юристов" появился Штаб "За честные выборы". Член штаба, доктор юридических наук, профессор Ермек Абдурасулов рассказал BaigeNews.kz, как простые казахстанцы могут внести свой вклад в то, чтобы выборы в Казахстане проходили справедливо и честно.
- Для чего создан Штаб "За честные выборы"? Какой вклад вы намерены внести в электоральный процесс?
- Наша задача - разъяснение законодательства. На первый взгляд может показаться, что все ясно и понятно, но сами знаете, жизнь бывает сложной, с неординарными обстоятельствами. В этой связи раскрытие смысла той или иной нормы очень важно. Сейчас мы с юристами-коллегами проводим встречи, одна из них состоялась накануне, 21 октября в КазНУ имени Аль-Фараби с представителями неправительственных организаций, студентами, магистрантами, докторантами и профессорско-преподавательским составом. Мы рассказали, для чего вообще нужны выборы, это важно проговаривать на встречах с молодежью, каково их значение, каким образом гражданское общество должно влиять на систему государственного управления. В Конституции написано, что народ управляет делами государства либо непосредственно, или через выборы своих представителей, то есть, выбирая главу государства и депутатов, народ участвует в управлении государством. Важность этого процесса понимают не все, к сожалению. И мы объясняем, что в руках каждого казахстанца находится судьба всего государства, и каждый человек, участвуя в выборах, определяет, кто должен быть во главе государства, кому можно оказать доверие в качестве народного избранника.
- За последние десятилетия появилась некая утрата доверия народа к власти, люди перестали верить в выборы, об этом говорил и президент Касым-Жомарт Токаев, что люди перестали узнавать своих депутатов, они не знают, кто занимает эти посты и что делают. Как вы думаете, получится ли сейчас преодолеть это?
- Полагаю, что изменения в Конституцию, переход на смешанную систему формирования парламента, усиление влияния парламента, и конкретно вопрос, касающийся внеочередных выборов президента, что введен 7-летний однократный срок – это важный шаг по возвращению доверия к власти со стороны общества.
- Как вы думаете, каков мотив проведения президентских выборов досрочно?
- Начался ряд серьезных коренных реформ, и завершением этого процесса являются выборы. Создана норма, структура, а теперь необходима перезагрузка власти, чтобы начать работать на основе нового законодательства, изменений, принятых на референдуме. Чтобы это произвести, необходимы досрочные выборы, начиная с президента, завершая маслихатами. Эти процессы, действительно, нужно разъяснять, и мы этим как раз и занимаемся. На встречах нам задают много частных вопросов о юридической ответственности за нарушение законов, выборного законодательства, о правах избирателя.
Кроме разъяснения глобальных вопросов – что нужно выразить свое мнение, отдать свой голос, и этим быть причастным к управлению государством, есть и технические вопросы – права наблюдателей, какие ограничения, как проводить агитацию, какие могут быть нарушения.
- По вашим наблюдениям, насколько хорошо казахстанцы осведомлены о нюансах выборного законодательства?
- Молодые казахстанцы, если в какой-то степени связаны с юридическим образованием, студенты-юристы, они много знают. Но большая часть молодежи, конечно, не так хорошо разбирается в различных нюансах. Мы вносим свой вклад в просвещение. Но хотел бы сказать, что выдвижение кандидатов на пост президента в этом году показало, что даже не все люди старшего поколения, которые намеревались стать главой государства, внимательно изучали законы. Ряд выдвиженцев не допустили до предвыборной гонки, потому что выдвинувшие их региональные общественные организации не учли список требований к кандидатам, и в итоге кому-то не хватило стажа работы на госслужбе или выборных должностях, а кто-то был гражданином Казахстана, но не по рождению. Чем больше людей будет знать законодательство, тем прозрачнее пройдут выборы.
- Какой совет вы бы дали тем, кому исполнилось 18 лет и они впервые смогут принять участие в выборах?
- Во-первых, я их поздравляю с тем, что они впервые в жизни смогут напрямую участвовать в управлении государством. Важно, чтобы молодые казахстанцы понимали, что это право завоевывалось человечеством на протяжении столетий. Люди шли на борьбу, чтобы получить право голосовать, выбирать представителей власти – глав государств, депутатов, через которых формируется правительство. Это право цивилизация отстояла, и мы право должны ценить. Конечно, те, кто плохо знает историю, может не осознать до конца всю важность этого события. Но я хочу сказать молодым казахстанцам, кому исполнилось 18 лет, что от вас зависит судьба государства, как будем строить Казахстан, каким он будет. Молодежь должна прийти на выборы, помня о ценности той возможности – выбирать и быть избранным, которая есть в нашем государстве. На самом деле, 90% населения Земли в Средние века не были причастны к управлению государствами, ранее рабы также не были причастны. С развитием цивилизации все больше людей могли принимать участие в выборах. Сегодня в Казахстане, как и в большинстве демократических развитых странах, избирательное право есть у каждого гражданина, достигшего совершеннолетия.
- По-вашему, что такое честные выборы?
- Честные выборы, в первую очередь, означают, что все нормы и принципы, заложенные в законодательстве, должны быть в точности реализованы. В Конституции РК и конституционном законе о выборах заложены все принципы законности, справедливости, честности и целесообразности проведения избирательного процесса. Значит, чтобы провести честные выборы, необходимо строго следовать предписаниям законодательств, правильно их применять, исполнять, соблюдать и использовать всеми субъектами.
Долг всех граждан выразить свою позицию на выборах, которые являются показателем активного участия народа в управлении делами государства, в построении Нового, справедливого Казахстана
Молодежь является одним из важных электоральных ресурсов нашего государства , она- будущее нашей страны! Поэтому нашей молодежи надо показать приобщенность к политической жизни и выразить свое волеизъявление.
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