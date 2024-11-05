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Как казахстанцы могут подать заявление, чтобы оформить банкротство физлица?

Сегодня, 16:19
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: BaigeNews.kz

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал, какими вариантами можно воспользоваться по оформлению банкротства физических лиц, передаёт BaigeNews.kz.

"Граждане имеют возможность подать заявления в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile", - сообщил Ахметов.

Кроме того, добавил он, запущена новая информационная система по банкротству физических лиц "Qoldau".

"Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организации.

Кроме того, в системе "Qoldau" все желающие могут в режиме реального времени посмотреть статистические данные по банкротству физических лиц", - добавил замглавы КГД.

Он также сообщил на этой пресс-конференции, что банкротами на сегодня уже стали более 17,9 тыс. казахстанцев.

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