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Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос
25 октября в Казахстане отметят День Республики. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
Указом Главы государства этот день спустя 13 лет вновь включен в список праздников. Он стал национальным праздником.
Что знают жители страны о Дне Республики, и как они проведут праздничные выходные, решила узнать корреспондент BaigeNews.kz.
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