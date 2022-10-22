Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос

25 октября в Казахстане отметят День Республики. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Указом Главы государства этот день спустя 13 лет вновь включен в список праздников. Он стал национальным праздником.

Что знают жители страны о Дне Республики, и как они проведут праздничные выходные, решила узнать корреспондент BaigeNews.kz.