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Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос Сегодня, 18:40
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Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос

25 октября в Казахстане отметят День Республики. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 

Указом Главы государства этот день спустя 13 лет вновь включен в список праздников. Он стал национальным праздником.

Что знают жители страны о Дне Республики, и как они проведут праздничные выходные, решила узнать корреспондент BaigeNews.kz.

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#День Республики #опрос
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 18:40
115
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