Как казахстанцы будут отдыхать в октябре

В связи с празднованием Дня Республики в октябре у казахстанцев будет один дополнительный выходной, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году 25 октября - День Республики выпадает на пятницу. Этот день и будет выходным.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 25, 26, 27 октября. При шестидневке - 25 октября (пятница) выходной день, 26 октября (суббота) рабочий день, 27 октября - снова выходной.