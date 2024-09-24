Как казахстанцы будут отдыхать в октябре
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
141Фото: baigenews.kz
В связи с празднованием Дня Республики в октябре у казахстанцев будет один дополнительный выходной, передаёт BaigeNews.kz.
В 2024 году 25 октября - День Республики выпадает на пятницу. Этот день и будет выходным.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 25, 26, 27 октября. При шестидневке - 25 октября (пятница) выходной день, 26 октября (суббота) рабочий день, 27 октября - снова выходной.
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