Выходной отменяется: как казахстанцы будут отдыхать на Курбан айт
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Как ранее сообщалось, 17 июня казахстанцы будут отдыхать, потому что на этот день выпадал первый день праздника Курбан айт, передаёт BaigeNews. Сегодня Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рассказало, что праздник настанет на день раньше - 16 июня.
"Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня", – говорится в сообщении.
В Минтруда разъснили, что в связи с поправкой ДУМК 17 июня будет рабочим днём.
"Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщило, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявило, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", - сообщили в ведомстве.
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