Выходной отменяется: как казахстанцы будут отдыхать на Курбан айт

Как ранее сообщалось, 17 июня казахстанцы будут отдыхать, потому что на этот день выпадал первый день праздника Курбан айт, передаёт BaigeNews. Сегодня Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рассказало, что праздник настанет на день раньше - 16 июня.

"Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня", – говорится в сообщении.

В Минтруда разъснили, что в связи с поправкой ДУМК 17 июня будет рабочим днём.