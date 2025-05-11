Казахстанцев ждут дополнительные выходные на Курбан Айт — в этом году религиозный праздник приходится на пятницу, 6 июня, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, дата официально объявлена выходным. Это означает, что:

при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд — с 6 по 8 июня (пятница–воскресенье);

при шестидневке — выходными будут 6 и 8 июня, суббота (7 июня) остаётся рабочей.

Курбан Айт — один из важнейших праздников для мусульман всего мира. Он символизирует жертвенность, доброту и милосердие. В этот день принято совершать жертвоприношения, делиться с нуждающимися, собираться с семьёй, посещать мечети и помогать тем, кто в беде.

В Казахстане на праздник традиционно проходят массовые молитвы, благотворительные акции и семейные застолья.