В 2025 году на реабилитацию по городу Алматы в пакете ОСМС выделено почти 8 млрд тенге. Кто и как может получить реабилитацию по медстраховке, рассказали в алматинском филиале Фонда медстрахования, передаёт BaigeNews.kz.

Где можно пройти реабилитацию?

Сегодня с Фондом работают 81 организация по Алматы для оказания реабилитационных услуг, в том числе поликлиники, больницы, частные медицинские центры, реабилитационные и санаторные комплексы. Выбрать клинику можно на сайте msqory.kz

Кому положена медицинская реабилитация?

Получить медицинскую реабилитацию горожане могут в нескольких случаях:

- при лечении основного или хронического заболевания;

- после острых состояний, как инсульт

- после некоторых операций;

- после травм;

- при состояниях, которые ограничивают жизнедеятельность.

Куда обращаться, чтобы пройти реабилитацию впервые?

Как и для получения любого вида медицинской помощи, для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач направит на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов. Они изучат состояние обратившегося, учитывая течение заболевания, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, сформируют первичный реабилитационный диагноз, определят план восстановления, длительность курса и т. д. Курс реабилитации можно проходить в поликлиниках и стационарозамещающих условиях, на дому и в санаторно-курортных организациях. В плановом порядке пациент оформляется в стационар через портал "Бюро госпитализации".

Медицинская реабилитация включает в себя 3 этапа

Первый этап предусмотрен для пациентов, которые находятся в остром и подостром периодах заболевания, для тех, кто перенес оперативные хирургические вмешательства, получил травмы. В таком случае реабилитация пациент проходит реабилитацию в стационаре.

Если пациент не нуждается в госпитализации после оказания медицинской помощи и завершения лечения основного заболевания, его направляют на второй или третий этап реабилитации.

Второй этап реабилитации проходит в специализированных отделениях или на базе республиканских медорганизаций, специализированных реабилитационных центров, многопрофильных стационаров. Проводить его рекомендуется в течение шести месяцев с начала заболевания.

Медицинская реабилитация третьего этапа проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому, а также дистанционно.

Продолжительность курса на втором и третьем этапах зависит от клинического и реабилитационного диагноза, от степени нарушения и в соответствии с клиническим протоколом медицинской реабилитации. Продолжительность курса реабилитации не менее 14 календарных дней и выше (по показаниям).