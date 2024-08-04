Как казахстанцам получить дополнительные образовательные гранты

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в социальных сетях дал несколько советов абитуриентам и их родителям, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Миннауки отметил, что недавнее наводнение стало общим испытанием для всей страны. В связи с этой ситуацией государство выделило небольшую часть образовательных грантов для выпускников из пострадавших регионов.

"Всего 5112 грантов. Более 20 тысяч выпускников окончили школу в затопленных регионах, из них более 10 тысяч прошли по общему конкурсу наравне с остальными. Мы приложили все усилия, чтобы распределение было справедливым и прозрачным. Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты", — отметил Саясат Нурбек.

Министр посоветовал тем, кто не смог получить гранты, не терять надежды.

"В этом году количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом, поэтому конкуренция была очень высокой. Хотя для регионов, пострадавших от наводнения, была предусмотрена квота, абитуриенты из этих регионов выиграли грант по общему конкурсу. Только 1130 человек, или 1,7% от получивших грант, воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам были предоставлены дополнительные сроки для подготовки и подачи документов на конкурс, а также возможность представить сертификаты с лучшими результатами ЕНТ.Более 10 тысяч человек, набравших высокие баллы, не получили грант, из них более 7 тысяч по творческим специальностям", — сообщил глава Миннауки.

Он отметил, что например, на одно место по подготовке учителей физической культуры претендовало 11 человек, по моде и дизайну — 9 человек, а на стоматологию — 35 человек на одно место.

"Уважаемые абитуриенты и родители, наша цель — подготовка кадров, необходимых для экономики страны. Возможности получить грант все еще есть. До 3 тысяч абитуриентов могут отказаться от гранта по разным причинам, и они будут перераспределены следующим абитуриентам с высокими баллами. Также нужно учитывать гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов, гранты Ассоциации KazEnergy, 500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Х.А.Яссави, гранты от работодателей. Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов. Фонд "Қазақстан халқына" выделяет 850 грантов. Также есть гранты ректоров, например, университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі". Возможность получения свободных грантов по итогам сессии", — пояснил Саясат Нурбек.

Он порекомендовал выпускникам, не получившим гранты, воспользоваться вышеуказанными возможностями.

Напомним, сегодня Министерство науки и высшего образования обнародовало список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год. Список можно посмотреть здесь. В ведомстве отметили, что в этом году в стране выделено более 94 тысяч образовательных грантов.

Также председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов дал несколько советов казахстанским выпускникам, которые не смогли поступить на грант.