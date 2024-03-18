Как казахстанцам получить адресную социальную помощь
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
83Фото: enbek.gov.kz
По состоянию на 1 марта 2024 года адресная социальная помощь назначена 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей. По данным министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", - говорится в сообщении.
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