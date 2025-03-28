Владельцам частных домов в Карагандинской области на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказали, как обезопасить себя и окружающих от инфекционных болезней в паводковый период, передаёт BaigeNews.kz.

В первую очередь жителям частных домов с расположенными на их территориях колодцами, необходимо очистить участок от снега и провести обваловку колодца. Это нужно для того, чтобы снег и талые воды не попали в колодец. Также специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля рекомендуют провести дезинфекцию колодца, используя разрешённые для этого средства.

Казахстанцам перед возможным паводком следует откачать сточные воды из септиков и выгребных ям.

"Ещё одну угрозу для здоровья населения представляют грызуны, так как в паводковый период они активно мигрируют с затопленных территорий в жилые дома, а также в здания продовольственной торговли, пищевой промышленности и т. д., что повышает риск заражения человека инфекционными и паразитарными заболеваниями, переносимыми грызунами", – предупреждает заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Айгерим Жилкибаева.

Для того чтобы свести к минимуму риски заражения инфекционными заболеваниями, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только кипячёную или бутилированную воду. Не пить из колодцев и природных источников.

Отказаться от употребления продуктов, которые подмочили паводковые воды. В погребах и подвалах располагать продуктовые запасы как можно выше. Все овощи и фрукты тщательно промывать и обдавать кипятком, часто и тщательно мыть руки с мылом.

После того как паводок пройдёт, рекомендуется очистить территории от принесённого водой мусора, очистить и обеззаразить колодец.

Если в него попали паводковые воды, то пить из этого колодца нельзя до тех пор, пока не будет результатов лабораторных исследований воды о соответствии требованиям гигиенических нормативов.

При появлении таких симптомов, как повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, недомогание и слабость, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Инфекционные заболевания могут протекать стремительно и вызывать серьёзные осложнения. Занимаясь самолечением, можно усугубить течение болезни и навредить больному.