Как казахстанские спортсмены популяризируют национальные виды спорта в соцсетях

V Всемирные игры кочевников, проходящие с целью продвижения культурного наследия номадов, привлекли внимание зрителей не только в Центральной Азии, но и во всём мире, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году впервые официальным информационным партнером Игр стала платформа TikTok, предоставив пользователям возможность следить за всеми ключевыми событиями в реальном времени. Специальная страница и официальный аккаунт @WorldNomadGames2024 дают доступ к контенту с соревнований, благодаря которому любой желающий может виртуально погрузиться в атмосферу мероприятия.



Наша редакция тоже не осталась в стороне и подготовила подборку казахстанских спортсменов, которые не только участвуют в 5-х Всемирных играх кочевников, но и вносят значительный вклад в популяризацию культурного наследия своего народа на платформе креативных коротких видеороликов.

Первая в нашем списке Аяжан Ахметқызы @qusbegi_qyz1. Девушка ломает стереотип об охоте с ловчими птицами, как об исключительно мужском занятии.

С древнейших времен казахский народ вел кочевой образ жизни, тесно связанный с охотой, которая не только обеспечивала пропитание, но и формировала особые традиции и ритуалы. Жизнь в суровых природных условиях научила казахов жить в гармонии с окружающей средой, уважая ее мощь и красоту. Это отношение особенно проявлялось в их обращении с животными и птицами, которые стали не просто помощниками, но и верными спутниками в пути.

Особую роль в жизни кочевников играли борзые, беркуты и резвые кони, сопровождавшие охотников в долгих путешествиях по степи. Традиционная казахская охота — это искусство, требующее от охотника не только мастерства, но и глубоких знаний о природе, терпения и отваги. "Беркутчи", охотники с ловчими птицами, отправлялись на охоту либо в одиночку, либо группами, полагаясь на свои умения перехитрить добычу, используя опыт, смекалку и силу духа. На платформе креативных коротких роликов Аяжан демонстрирует свои навыки работы с беркутами и соколами, а также рассказывает об истории и значении этого традиционного вида спорта. На ее аккаунте также много эстетичных видео, в которых она предстает в искусно выполненном национальном костюме.

Еще один спортсмен из казахстанской сборной, Жәнібек Құлмырзаев @sadaq123456, даже уже успел завоевать на 5-х Всемирных играх кочевников золотую медаль в традиционной стрельбе из лука "Пута", продемонстрировав не только высокую технику, но и глубокую приверженность национальному спорту.

В отличие от классической стрельбы, "Пута" включает в себя элементы, требующие особой ловкости и внимания. Лучник должен не просто поразить мишень, но сделать это с определенной техникой, характерной для кочевой культуры. Этот вид соревнований связан с боевыми и охотничьими навыками, которые на протяжении веков были неотъемлемой частью жизни кочевников. В своем аккаунте Жәнібек делится моментами с соревнований и тренировок, где показывает, насколько важны дисциплина и упорство в таком древнем виде спорта, как стрельба из лука. Эти видео не только знакомят зрителей с особенностями соревнований, но и вдохновляют молодое поколение стремиться к новым высотам в национальных видах спорта.

В свою очередь, Абылайхан Нышанбек @ablai_077kzz — один из лучших кокпарщиков нашей страны.

Его страсть к национальной игре и профессионализм стали залогом любви фанатов. Кокпар — это древняя игра, в ее основе лежит борьба за тушу барана, которую игроки, находясь верхом на лошадях, должны захватить и доставить в определенную зону. В современных реалиях игра остается такой же динамичной и напряженной, как и сотни лет назад. Благодаря усилиям таких спортсменов, как Абылайхан, кокпар не только сохраняет свои исторические корни, но и развивается, привлекая новую аудиторию. В своем аккаунте Абылайхан делится контентом с тренировок, соревнований и моментами, которые показывают всю мощь и красоту этого вида спорта, тем самым популяризируя кокпар среди подрастающего поколения.

Национальные виды спорта — это не просто состязания, а живое наследие, которое объединяет людей и воспитывает новые поколения. 5-е Всемирные игры кочевников стали прекрасной площадкой для демонстрации силы и красоты этих традиционных видов спорта, а платформа — местом, где каждый может стать частью этого увлекательного мира.