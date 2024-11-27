Как казахстанские солдаты-срочники могут получить грант без экзаменов и ЕНТ

С прошлого года в Казахстане реализуется проект "Срочники 2.0". В рамках программы солдаты могут пройти обучение в университетах страны без вступительных экзаменов. С момента запуска было выдано 4 500 сертификатов на обучение. В прошлом году учебу начали 1 039 солдат, из которых 581 обучается бесплатно по гранту. Каждый сертификат имеет QR-код, что исключает возможность подделки сертификата. Как работает программа и кто может ею воспользоваться, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как работает программа "Срочник 2.0"

Процесс отбора участников проходит автоматически через систему "Срочники 2.0". При отборе учитываются несколько факторов: уровень боевой подготовки кандидата, его дисциплинированность и психологическая устойчивость. Кроме того, в течение службы в систему вносятся данные о достижениях каждого военнослужащего.

По итогам отбора, комиссия принимает решение о направлении солдат на обучение и выдает рекомендательные письма. В свою очередь, университеты самостоятельно выбирают кандидатов и выделяют им гранты.

Примечательно, что для участников программы предусмотрена квота: 25% от общего числа ежегодного набора. Каждый военнослужащий имеет право выбрать до трех вузов для подачи заявления.

Кроме того, солдаты могут поступить на военную кафедру без конкурса и пройти обучение по программе офицеров запаса. На сегодняшний день более 20 человек уже выбрали этот путь и решили продолжить карьеру в армии.

Проект "Срочники 2.0" помогает молодым людям сочетать военную службу и получение образования. Также помогает развивать потенциал кадров в армии и на гражданской службе.

Обладатели гранта о своем опыте

Темирлан Каршагаев — солдат-стрелок почётного караула первого отделения третьего взвода Нацгвардии МВД РК. За время службы он добился высоких результатов в боевой подготовке, исполнил возложенные обязанности и продемонстрировал образцовую воинскую дисциплину.

Фото: из личного архива Темирлана Каршагаева

Военный институт сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова выделил грант Темирлану. Он планирует поступить на специальность "Летчик" и в будущем мечтает управлять истребителем или спецбортом.

"Я призвался на срочную службу из города-героя Уральска. Сейчас служу в первой бригаде Национальной гвардии, очень горжусь этим. В прошлом году мне исполнилось 18 лет, и моим первым желанием было отдать долг Родине. С этим желанием я сразу отправился в военкомат, где без проблем прошел медкомиссию. Мне сказали, что я годен, и оставили в казарме. На следующий день приехали представители воинской части 5573 из города Астана. Они сообщили, что я подхожу по всем критериям для службы в этой части", — вспоминает Темирлан.

Темирлана сразу зачислили в роту почётного караула. Эта рота является визитной карточкой Нацгвардии. Перед началом службы Темирлан прошел 45-дневную подготовку в учебном пункте, где ему объяснили основные функции и задачи этой роты.

"В Нацгвардии всего одна такая рота, и она находится в столичной бригаде воинской части 5573. Это визитная карточка воинского формирования. Мы участвуем во всех торжественных мероприятиях, а также на тех, где присутствуют первые лица государства — президенты, министры. Например, мы принимали участие в открытии воинской части 5636 авиационной Национальной гвардии с участием президента. Также 4 июня текущего года мы шагали на инаугурации, приуроченной ко Дню символов Республики Казахстан", — пояснил Темирлан.

Фото: из личного архива Темирлана Каршагаева

Темирлан отмечает, что служба в армии научила его многому. Он стал соблюдать дисциплину и за время службы завел много друзей из разных уголков Казахстана. Темирлан уверен, что в будущем, будь то командировка или путешествие по стране, сослуживцы всегда встретят его с теплотой и гостеприимством.

"Здесь вырабатываются характер, стойкость и дисциплина — важнейшие качества для военного человека. Также особое внимание уделяется интеллектуальному развитию рядовых. Мы много читаем и пишем. Не забываем и о физической подготовке: стрельба, выполнение нормативов, выезды на полигоны, боевые действия. Армия — это настоящая школа жизни, которую должен пройти каждый гражданин Республики Казахстан", — поделился своими мыслями Темирлан.

Фото: Армана Мухатова

Сейчас Темирлан готовится к возвращению домой. Он планирует отметить окончание службы с родными в Уральске. Затем он намерен устроиться на работу.

"После этого мне предстоит готовиться к военно-врачебной комиссии для зачисления в Военный институт сил воздушной обороны РК. Я уже прошел конкурс на основе рекомендаций командиров и высоких баллов по всем предметам боевой подготовки. Год прошел ярко и насыщенно. Были трудности, но все усилия оправдали себя. Меня и еще троих солдат из нашей роты наградили сертификатом на бесплатное обучение. С одним из них мы будем поступать в военный институт на специальность "Летчик"", — поделился Темирлан.

Темирлан Каршагаев планирует стать известным летчиком военной авиации и помогать людям в бедствиях. Он мечтает управлять специальными бортами, доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать людей при чрезвычайных ситуациях.

Армейская школа жизни

После прохождения службы в армии солдаты получают возможность пройти бесплатное обучение на военной кафедре учебного заведения без сдачи вступительных экзаменов. Этой возможностью воспользовался Айдарбек Амантаев, который с гордостью отслужил в Нацгвардии и получил сертификат.

Фото: из личного архива Айдарбека Амантаева

В этом году Айдарбек поступил в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Он обучается по специальности "Информационная безопасность".

"Моей мечтой было поступить в Военный институт сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, однако, по баллам, я поступил в ЕНУ. И нисколько не жалею об этом. Для солдат такая возможность — отличное предложение. До службы я уже учился в университете в Актобе, но по ряду причин приостановил учебу и решил пойти в армию", — рассказал Айдарбек.

Фото: из личного архива Айдарбека Амантаева

После завершения обучения на военной кафедре Айдарбек планирует получить звание офицера и продолжить службу в элитных военных подразделениях, таких как КНБ или СГО.

"Я могу сказать одно: армия — это не только боевые тренировки. Да, мы научились обращаться с оружием, стали физически подготовленными, способны выполнить 100 подтягиваний на турнике, пробежать несколько километров и успешно выполнить боевые задачи. Но самое главное, чему нас учили, — это моральная стойкость. Это настоящая школа жизни для мужчин", — поделился Айдарбек.

На сегодняшний день на платформе "Срочник 2.0" зарегистрировано 83 385 солдат, призванных в армию за последние три года.