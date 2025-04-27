Одним из самых зрелищных моментов военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы, станет воздушная часть. В этом году небо над главной площадью страны заполонят сразу 66 летательных аппаратов — от фронтовых и армейских до военно-транспортных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

"Военные лётчики уже активно готовятся к полетам, отрабатывая слаженные маневры и точные действия под руководством опытных инструкторов. Задача — удивить зрителей не только мощью и красотой техники, но и безупречной координацией в воздухе", — отметили в ведомстве.

Ожидается, что воздушное шоу станет настоящей изюминкой парада, подарив зрителям незабываемое зрелище и продемонстрировав высокий уровень подготовки казахстанских летчиков.

Тем временем, казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в военном параде в честь 80-летия Великой Победы.