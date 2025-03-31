Как казахстанские художники через искусство передают национальные ценности
В Астане наградили победителей конкурса "Ұлттық құндылықтар".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
137 художников приняли участие в республиканском конкурсе "Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі", передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня, 31 марта, во Дворце мира и согласия состоялась церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса "Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі". Конкурс, организованный Министерством культуры и информации РК, был направлен на популяризацию национального наследия через изобразительное искусство, поддержку отечественных художников и развитие патриотического духа.
В конкурсе приняли участие 137 художников из разных регионов Казахстана. Они представили свои работы в жанрах пейзаж, натюрморт и сюжетная картина, отражая богатство традиций и уникальность казахской культуры.
По итогам конкурса были отобраны лучшие произведения, сочетающие традиционные мотивы и современные художественные техники. Вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков поблагодарил участников и отметил значимость таких инициатив:
"Этот конкурс – не просто состязание художников, а важный шаг в сохранении и переосмыслении национального искусства. Каждая представленная работа раскрывает историю, традиции и душу нашего народа".
Победители конкурса:
Гран-при – Оралбек Қабөке ("Өмір есігі");
I место – Ками Айткалиев ("Ас");
II место – Умит Жубанышева ("7 күлше");
III место – Әсет Жақыпбек ("Ақ күйме").
В рамках конкурса открылась художественная выставка, где гости могут увидеть уникальные интерпретации казахских традиций и быта, воплощенные в работах современных мастеров. Выставка будет открыта в течение двух месяцев.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу