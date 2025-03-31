137 художников приняли участие в республиканском конкурсе "Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі", передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня, 31 марта, во Дворце мира и согласия состоялась церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса "Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі". Конкурс, организованный Министерством культуры и информации РК, был направлен на популяризацию национального наследия через изобразительное искусство, поддержку отечественных художников и развитие патриотического духа.

В конкурсе приняли участие 137 художников из разных регионов Казахстана. Они представили свои работы в жанрах пейзаж, натюрморт и сюжетная картина, отражая богатство традиций и уникальность казахской культуры.

По итогам конкурса были отобраны лучшие произведения, сочетающие традиционные мотивы и современные художественные техники. Вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков поблагодарил участников и отметил значимость таких инициатив:

"Этот конкурс – не просто состязание художников, а важный шаг в сохранении и переосмыслении национального искусства. Каждая представленная работа раскрывает историю, традиции и душу нашего народа".

Победители конкурса:

Гран-при – Оралбек Қабөке ("Өмір есігі");

I место – Ками Айткалиев ("Ас");

II место – Умит Жубанышева ("7 күлше");

III место – Әсет Жақыпбек ("Ақ күйме").

В рамках конкурса открылась художественная выставка, где гости могут увидеть уникальные интерпретации казахских традиций и быта, воплощенные в работах современных мастеров. Выставка будет открыта в течение двух месяцев.