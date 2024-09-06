Как казахстанка–дебютантка Паралимпиады вырвала золото у опытной француженки

Чемпионка Паралимпиады по дзюдо Акмарал Науатбек и серебряный призёр Паралимпиады Нурдаулет Жумагали встретились с казахстанскими болельщиками в Париже. Они дали небольшое интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Для пловца Нурдаулета Жумагали это была вторая Паралимпиада. На дебютных Играх в Токио три года назад 25-летний спортсмен из Жамбылской области завоевал бронзовую медаль. В Париже он завоевал серебряную медаль и установил паралимпийский рекорд среди спортсменов класса SB12, теперь он равен 1 минута и 4:83 секунды. Отвечая на вопрос, почему рекорда не хватило для выигрыша золота, отметим, что в данном заплыве участвовали паралимпийцы сразу двух классов – SB12 и SB13. Сложнее было тем, кто в классе SB12, ведь степень поражения зрения у них сильнее, чем у тех, кто по итогам медицинской комиссии попал в класс SB13.

"Я знал, на что я готов, каковы результаты соперников, и понимал, что могу претендовать на медали. На старт выходил с холодной головой и старался выиграть то, что мне положено. Так получилось, что рекорд в своей категории SB12 установил, но чтобы золото Паралимпиады выиграть, требуется многолетняя подготовка", – сказал Нурдаулет Жумагали.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Паралимпиец рассказал, что на следующих Играх нацелен только на золото, но сначала – отдых и восстановление после травм, которые беспокоили его перед Парижем.

"В подготовке сложности были. Все думают, в плавании не бывает травм, но у меня были проблемы с поясницей, плечом, коленями. Мы это по ходу лечили, старался быть в тонусе, не расслабляться ни в коем случае. Не хотелось надежды народа не оправдать. Для начала нужно вылечить все травмы, восстановиться и аккуратно начинать тренировки. С января начнём подготовку к следующим Паралимпийским играм. Я хочу из Лос-Анджелеса привезти золото, чтобы как мой земляк Елдос Сметов собрать полный комплект медалей", – отметил Жумагали.

Несмотря на травмы, соревнования в Париже для него были не такими сложными, как три года назад на Играх в Токио.

"Сейчас однозначно было легче. Потому что перед Токио я заболел коронавирусом, полтора месяца до этого не плавал, а если месяц не плаваешь, то для восстановления нужно как минимум два месяца. К Парижу готовился, тренировался по плану", – поделился пловец.

Готовиться к Играм в Париже Нурдаулету Жумагали в течение почти года помогал тренер-консультант из России, воспитавший 15 заслуженных мастеров спорта – рекордсменов мира.

После Паралимпиады первое желание Нурдаулета – увидеть родных и побыть дома.

"Я два месяца дома не был. Очень рад, что еду домой не с пустыми руками", – сказал он.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Чемпионка Паралимпиады 25-летняя Акмарал Науатбек из Астаны выиграла золото на глазах у болельщиков, которые ждали победы её соперницы-француженки.

"Волнение, безусловно, присутствовало, так как моя оппонентка – очень сильная и опытная. Она участвовала, если не ошибаюсь, в пяти Паралимпиадах, и у неё уже есть медали – и золото, и серебро. Для меня всё было впервые, но я рада, что справилась с волнением. Публика за неё болела очень сильно, это было оглушительно. Но мне приятно выступать в таком переполненном стадионе, чувствовать поддержку и энергию. У меня было даже больше мотивации от того, что болели против меня, сыграла спортивная злость", – сказала Акмарал.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Девушка рассказала, что до Паралимпиады-2024 у неё были травмы. Не скрывает, что была и неуверенность.

"В конечном итоге всё сложилось хорошо. О тренерстве сейчас мне рано думать – мне 25 лет. Хочется подарить ещё больше золотых медалей своей стране", – отметила Акмарал.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Она рассказала, что дзюдо полюбила с детства – очень любила смотреть фильмы о боевых искусствах. Так сложилось, что тренер пришёл в школу, пригласил в секцию дзюдо, она решила попробовать и осталась в данном виде спорта.

"Я изначально пришла в олимпийское дзюдо, но так как со здоровьем не сложилось, я перешла в парадзюдо. Особого отличия между олимпийским дзюдо и дзюдо для слабовидящих нет, разница только в захватах", – отметила Акмарал Науатбек.

Нурдаулет Жумагали и Акмарал Науатбек поблагодарили болельщиков за поддержку и выразили радость, что оправдали ожидания казахстанцев.

Фото: Александр Шахбазов