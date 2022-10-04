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  • Как Казахстан возвращает из зарубежа незаконно вывезенные активы
kapital.kz Сегодня, 12:49
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Фото: kapital.kz

Как Казахстан возвращает из зарубежа незаконно вывезенные активы

Всего за четыре месяца деятельности Межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов Казахстаном из зарубежных юрисдикций возвращено активов на сумму более чем 173 миллиона долларов, передает BaigeNews.kz

В сравнении с другими странами – членами ШОС это довольно хорошие показатели. Так, в Рес­публике Узбекистан возвращены активы на сумму порядка 20 миллионов долларов, а Россия в текущем году репатриировала более 3,5 миллиона долларов. Если же говорить в целом, то, как отметил на заседании генпрокуроров государств – членов ШОС Генеральный прокурор РК Берик Асылов, по оценкам ООН, в мировом масштабе ежегодно отмывается около двух триллионов долларов США, а годовой объем оттока незаконного капитала из развиваю­щихся стран составляет порядка одного триллиона долларов.

Дискутируя на тему возврата активов из-за рубежа, участники отмечали, что сама процедура возврата похищенных активов является очень сложным и длительным процессом. Так, дополнительный генпрокурор Индии Шри Тушар Мехта сообщил, что, несмотря на наличие международной и национальной законодательной базы Индии, в вопросах возврата преступных активов существуют практические и процедурные "узкие" места, которые занимают много времени и затрудняют работу.

По его мнению, для преодоления этих проблем необходимо использовать межведомственный и межюрисдикционный подход, создавать региональные сети, направленные на более эффективное обнаружение, отслеживание и возвращение активов, а также сбор доказательств. Для этого сотрудничество должно включать в себя неформальное⁄предварительное взаимодействие.

Генеральный прокурор Китая Чжан Цзюнь указал на то, что с внедрением сетевых информационных технологий в финансовых сферах трансграничный перевод незаконных активов становится все более скрытым, а выявление, конфискация и возврат преступных денежных средств – трудными, и это стало общей проблемой социального управления во всем мире. В частности, в КНР была создана строгая внутренняя правовая система по конфискации преступных доходов, что эффективно решило вопрос о взыскании преступных доходов при разделении "лиц" и "активов". На национальном уровне создан единый рабочий механизм по противодействию коррупции, розыску беглецов и возврату активов.

Генпрокурор Кыргызской Рес­публики Курманкул Зулушев проинформировал, что на прак­тике в большинстве случаев они наблюдают: в среднем с момента обнаружения и замораживания активов и возврата их в страну происхождения уходит от трех до пяти лет, а иногда этот процесс занимает более длительные сроки. Немало на заседании говорилось о важности координации данной работы на всех этапах деятельности правоохранительных органов и ведомств по возврату преступных активов.

Так, дополнительный генеральный прокурор Пакистана Рашдин Наваз Касури рассказал, что после принятия закона о борьбе с отмыванием денег в 2010 году для усиления координации между всеми правительственными ведомствами в их государстве было создано подразделение по возвращению активов. Его задача – оказание помощи правоохранительным и другим соответствующим учреж­дениям в отслеживании новых случаев и репатриации незаконно приобретенных офшорных активов.

Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев сообщил, что в их стране координацию действий национальных компетент­ных государственных органов по решению комплекса вопросов, возникающих в процессе возврата активов, обеспечивает Межведомственная комиссия под руководством генеральной прокуратуры. Как и в Казахстане, этой комиссией рассматривается широкий круг вопросов, включая подготовку изменений в нормативные акты. По его словам, одной из проблем в процессе возврата средств является доказывание связи активов с преступлением, поскольку они перемещаются по тщательно отработанным преступным схемам, включая офшорные центры, корпоративные трансферы, номинантов и посредников, проходят финансовые операции по отмыванию и запутыванию их происхождения.

Своим опытом на заседании поделился и генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов, который сказал, что в России для противодействия незаконному перемещению капиталов за рубеж и их возврата выстроено межведомственное взаимодействие органов финансовой разведки, следственных и оперативных подразделений, проводящих анализ больших массивов данных (Big Data) о банковских транзакциях, в том числе о подозрительных операциях.

Источник: kazpravda.kz

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#возвращение активов #Генпрокуратура
Журналист
Сегодня, 12:49
97
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