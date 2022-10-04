Как Казахстан возвращает из зарубежа незаконно вывезенные активы

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Всего за четыре месяца деятельности Межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов Казахстаном из зарубежных юрисдикций возвращено активов на сумму более чем 173 миллиона долларов, передает BaigeNews.kz.

В сравнении с другими странами – членами ШОС это довольно хорошие показатели. Так, в Рес­публике Узбекистан возвращены активы на сумму порядка 20 миллионов долларов, а Россия в текущем году репатриировала более 3,5 миллиона долларов. Если же говорить в целом, то, как отметил на заседании генпрокуроров государств – членов ШОС Генеральный прокурор РК Берик Асылов, по оценкам ООН, в мировом масштабе ежегодно отмывается около двух триллионов долларов США, а годовой объем оттока незаконного капитала из развиваю­щихся стран составляет порядка одного триллиона долларов.

Дискутируя на тему возврата активов из-за рубежа, участники отмечали, что сама процедура возврата похищенных активов является очень сложным и длительным процессом. Так, дополнительный генпрокурор Индии Шри Тушар Мехта сообщил, что, несмотря на наличие международной и национальной законодательной базы Индии, в вопросах возврата преступных активов существуют практические и процедурные "узкие" места, которые занимают много времени и затрудняют работу.

По его мнению, для преодоления этих проблем необходимо использовать межведомственный и межюрисдикционный подход, создавать региональные сети, направленные на более эффективное обнаружение, отслеживание и возвращение активов, а также сбор доказательств. Для этого сотрудничество должно включать в себя неформальное⁄предварительное взаимодействие.

Генеральный прокурор Китая Чжан Цзюнь указал на то, что с внедрением сетевых информационных технологий в финансовых сферах трансграничный перевод незаконных активов становится все более скрытым, а выявление, конфискация и возврат преступных денежных средств – трудными, и это стало общей проблемой социального управления во всем мире. В частности, в КНР была создана строгая внутренняя правовая система по конфискации преступных доходов, что эффективно решило вопрос о взыскании преступных доходов при разделении "лиц" и "активов". На национальном уровне создан единый рабочий механизм по противодействию коррупции, розыску беглецов и возврату активов.

Генпрокурор Кыргызской Рес­публики Курманкул Зулушев проинформировал, что на прак­тике в большинстве случаев они наблюдают: в среднем с момента обнаружения и замораживания активов и возврата их в страну происхождения уходит от трех до пяти лет, а иногда этот процесс занимает более длительные сроки. Немало на заседании говорилось о важности координации данной работы на всех этапах деятельности правоохранительных органов и ведомств по возврату преступных активов.

Так, дополнительный генеральный прокурор Пакистана Рашдин Наваз Касури рассказал, что после принятия закона о борьбе с отмыванием денег в 2010 году для усиления координации между всеми правительственными ведомствами в их государстве было создано подразделение по возвращению активов. Его задача – оказание помощи правоохранительным и другим соответствующим учреж­дениям в отслеживании новых случаев и репатриации незаконно приобретенных офшорных активов.

Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев сообщил, что в их стране координацию действий национальных компетент­ных государственных органов по решению комплекса вопросов, возникающих в процессе возврата активов, обеспечивает Межведомственная комиссия под руководством генеральной прокуратуры. Как и в Казахстане, этой комиссией рассматривается широкий круг вопросов, включая подготовку изменений в нормативные акты. По его словам, одной из проблем в процессе возврата средств является доказывание связи активов с преступлением, поскольку они перемещаются по тщательно отработанным преступным схемам, включая офшорные центры, корпоративные трансферы, номинантов и посредников, проходят финансовые операции по отмыванию и запутыванию их происхождения.

Своим опытом на заседании поделился и генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов, который сказал, что в России для противодействия незаконному перемещению капиталов за рубеж и их возврата выстроено межведомственное взаимодействие органов финансовой разведки, следственных и оперативных подразделений, проводящих анализ больших массивов данных (Big Data) о банковских транзакциях, в том числе о подозрительных операциях.

Источник: kazpravda.kz