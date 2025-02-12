Депутат и член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Константин Авершин предложил принять документ, который устанавливает административные, логистические и финансовые условия для контингента Республики Казахстан в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, он был подготовлен на основе типового образца для всех стран, которые предоставляют свои силы для участия в миротворческих операциях. Отметим, меморандум был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июня 2020 года.

"Для успешного выполнения миротворческой миссии контингентом Казахстана в меморандуме определяются численность и род войск, степень их готовности, а также необходимое оборудование, расходные материалы и их транспортировка, которые касаются самообеспечения. Также документ включает нормы, которые регулируют стандарты поведения контингента, а также правовые процедуры, если возникает необходимость расследования фактов правонарушений или дисциплинарных проступков среди военнослужащих, входящих в состав миротворческих сил Казахстана", - сообщил он.

Кроме того, меморандум предусматривает обязанность ООН возместить расходы Правительству Казахстана, однако в документе не уточняются технические аспекты поступления этих выплат.

"Поэтому было подготовлено дополнительное Соглашение в форме обмена письмами, которое уточняет процесс получения выплат от ООН, о чем подробно доложил заместитель министра обороны. В целом, эти документы соответствуют целям и задачам, изложенным в Военной доктрине государства, которая включает укрепление взаимодействия в области международной безопасности в рамках ООН, а также участие в миротворческой деятельности", - добавил он.

Напомним, что в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.

К слову, 139 военнослужащих и четыре штабных офицера служат на базе Фауар и занимается обеспечением режима прекращения огня. За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН. В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий.