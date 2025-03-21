Как Казахстан превратился в "налоговый офшор" или почему важно провести налоговую реформу?
Подробности в новом проекте BaigeNews.kz.
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
211Фото: BaigeNews.kz
Казахстан долгие годы оставался "налоговым офшором", позволяя бизнесу находить лазейки, дробить компании и минимизировать платежи, но теперь, когда власти осознали масштабы потерь, налоговая реформа обещает изменить правила игры, пересмотреть НДС, усилить контроль и сбалансировать нагрузку.
Честным предпринимателям станет легче, бюджет получит больше поступлений. Но готовы ли бизнесмены к новым правилам? И не уйдёт ли экономика в тень? Эти вопросы мы задали Первому вице-министру национальной экономики РК Азамату Амрину в новом проекте "Другими словами" на BaigeNews.kz.