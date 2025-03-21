Казахстан долгие годы оставался "налоговым офшором", позволяя бизнесу находить лазейки, дробить компании и минимизировать платежи, но теперь, когда власти осознали масштабы потерь, налоговая реформа обещает изменить правила игры, пересмотреть НДС, усилить контроль и сбалансировать нагрузку.

Честным предпринимателям станет легче, бюджет получит больше поступлений. Но готовы ли бизнесмены к новым правилам? И не уйдёт ли экономика в тень? Эти вопросы мы задали Первому вице-министру национальной экономики РК Азамату Амрину в новом проекте "Другими словами" на BaigeNews.kz.