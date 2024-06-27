Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает

Один из важных пунктов в 17-ти Целях устойчивого развития, провозглашенных Организацией объединенных наций (ООН), посвящен борьбе с изменениями климата. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всецело поддерживает предложенные меры, более того, Казахстан выдвигает собственные инициативы, направленные на реальное изменение ситуации с глобальным потеплением. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, как на практике в стране реализуются эти меры и над чем Казахстану еще стоит серьезно поработать.

Борьбе с изменениями климата посвящен 13-й пункт Целей устойчивого развития ООН. Среди мер – переход к зеленой экономике, прекращение поддержки производства ископаемых видов топлива, снижение вредных выбросов, способствующих накоплению парниковых газов в атмосфере. Дополняет эти задачи 12-й пункт ЦУР ООН, посвященный ответственному потреблению и производству, особый акцент на переработку продовольствия и твердых бытовых отходов, чтобы до максимума уменьшить их воздействие на окружающую среду.

Выступая с трибуны 78-й Генассамблеи ООН, глава Казахстана призвал страны придерживаться договоренностей в рамках Парижского соглашения, а также выразил уверенность в эффективности инициативы Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, в стране остается немало препятствий, тормозящих реализацию поставленных целей и задач.

Зеленые технологии в действии: что с ними не так?

Строительство экологически чистых ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС соответственно) в Казахстане сегодня является одним из приоритетов государственной политики. Благодаря поддержке государства, в 2023 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ), к которым относятся помимо ВЭС и СЭС еще гидроэлектростанции (ГЭС), в энергосистеме Казахстана составила 6%. Установленная мощность 147 зеленых электростанций в стране приблизилась к 3 тысячам мегаватт, стоило это удовольствие, по оценкам PwC, 625,8 млрд тенге за весь период. Сами зеленые станции строить становится с каждым годом дешевле, кроме того, Казахстану интересен опыт Европы и США по водородной энергетике.

Такие показатели заслуживают высокой оценки международных экспертов с учетом того, что Казахстан – страна нефтедобывающая, которой, казалось бы, не очень выгодно отказываться от энергетики, основанной на нефти, газе и угле. Необходимо отметить, что в данной сфере Казахстан активно участвует в соглашении ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, правда, пока страна не может уложиться в утвержденные лимиты. Например, в мае Казахстан добыл на 45 тысяч баррелей в сутки больше, чем обещал. Впрочем, соглашение ОПЕК+ допускает такое в случае, если до конца 2025 года "должок" будет возвращен. Именно это - компенсацию перепроизводства, и обещал Казахстан партнерам сделать в оговоренные сроки.

Возвращаясь к энергетике, нельзя не отметить, что 94% энергии в стране пока производятся из невозобновляемых источников – на угле, газе и мазуте. Экономист Петр Своик полагает, что темпы внедрения ВИЭ в энергетику Казахстана можно было бы ускорить, если обратить внимание на важную деталь зеленой энергосистемы, которую пока в Казахстане не очень активно пропагандируют. Речь об аккумуляторах и накопителях выработанной ВИЭ электроэнергии.

"За последние годы, начиная ещё с подготовки к Экспо-2017 в Астане, то есть, где-то с 2015 года в Казахстане строятся только солнечные и ветровые мощности. Сейчас от них получаем почти 3 тыс. мегаватт. Много это или мало? Если брать по объёмам всего строительства, то это очень много, если брать по выработке электроэнергии в масштабах страны, то они меньше взятых обязательств. Мы все знаем, что в энергетике есть время пиковых нагрузок потребления – это утро и вечер, исходя из этого составляется суточный график. Традиционные ТЭЦ и зеленые ГЭС в той или иной степени участвует в покрытии пиковых нагрузок, а проблема ВЭС и СЭС в том, что они в диспетчерском графике не участвуют по определению, так как никто не знает, когда и как будет дуть ветер и не налетят ли вдруг облака, закрыв солнечный свет. Поэтому, если зелёную выработку вписывать в диспетчерский график, то есть, в работу энергосистемы, нужно обязательно добавлять маневренные мощности - накопители, аккумуляторные батареи, регулирующий газ и так далее. К сожалению, в Казахстане по какой-то причине накопители не строятся, солнечная и ветровая выработка внедряются без накопителей. В итоге получается, что когда у нас вечерний пик, большая часть зелёных мощностей - солнечные на 100%, а ветровые процентов на 70 - 80, просто выбывают из энергобаланса, они не дают нужной нагрузки по объективным причинам (солнце уже заходит, а ветер успокаивается – Прим.Авт), и приходится закупать недостающую энергию в России, потому что своих мощностей у нас нет", - сказал Петр Своик.

Эксперт признает, что аккумуляторные установки пока не столь дешевы, как сами ВЭС и СЭС, но без них зеленая энергетика не приносит, по его мнению, реально ощутимый экономический эффект в энергетику страны, так как в результате нынешней системы средняя стоимость электроэнергии, по расчетам Своика, сильно завышается.

"Я полагаю, что инвесторам пока выгодно строить только ВЭС и СЭС без накопителей. Поправить ситуацию очень просто, нужно просто убрать из законодательства, конкретно из закона о поддержке зелёной энергетики, обязанность диспетчера покупать энергию от ВЭС и СЭС в первую очередь, пусть солнечно-ветровые электростанции элементарно рыночным образом участвует в конкурентном покрытии суточного графика и всё, проблема отпадёт – инвесторы будут строить станции с накопителями", - уверен Петр Своик.

Буксует ли сортировка и переработка мусора в Казахстане?

Один из важных аспектов зеленой экономики и заботы об экологии – умное использование пищевых и твердых бытовых отходов. И в этом направлении Казахстан пока существенно отстает от развитых стран. Это признают даже представители государственных органов.

"К сожалению, реалии нашей страны таковы, что на тот объем отходов, который мы собираем, у нас мощностей по сбору, сортировке и переработке не недостаточно. На сегодняшний день зарезервировано из средств "Жасыл даму" порядка 200 млрд тенге для того, чтобы решить вопрос с твёрдо бытовыми отходами. Это говорит о том, что сегодня Министерством экологии совместно с местными исполнительными органами, "Жасыл даму", фондом развития промышленности определён пул из 94 проектов, направленных на регулирование твердых бытовых отходов. Пока этот сектор особо не привлекательный для инвесторов, хотя тоже имеет свою рыночную конкурентную основу, начиная от закупки просто контейнеров, которые стоят у нас во дворах, до глубокой переработки и утилизации. Главная цель, чтобы инвесторы пришли не просто так - собрать, переработать и увезти отходы, а это был полный цикл. Согласно Экологического кодексу, есть иерархия управления отходами, и захоронение ТБО – в самом низком приоритете. По факту на сегодня проблема с твёрдыми бытовыми отходами есть, имеются факты захоронения просто в полигонах таких ТБО, 70% которых имеет возможность вторичного использования, мы это не отрицаем. Чтобы полноценную систему сортировки и переработки выработать, привлекаются аккумулированные деньги "Жасыл даму" по поручению Главы государства и решению Правительства", - сказала директор Департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК Динара Ажигалиева.

Одна из причин, почему только сейчас средства от утильсбора начали направлять не только на поддержку казахстанского автопрома, но и на стимулирование переработки упаковки, стекла и расширению списка того, что можно переработать – наличие в прежние годы частного оператора РОП, в отношении которого сейчас идут судебные разбирательства.

"Мы возмущения получили после того момента, когда у нас случился переходный момент от частного оператора к государственному оператору. На самом деле в течение этих 2,5 лет мы направляли свой утиль платёж действительно только в основном на автопром, потому что вся нормативная база способствовала этому, у нас база законодательная под государственного оператора не была подготовлена. С этого года изменения в соответствующие подзаконные акты вступили в силу, и теперь мы с начала года, помимо автопрома, направляем платежи на субсидирование непосредственно объёма собранных и переработанных упаковки, электронного и электрического оборудования спецпредприятиям по управлению отходом", - сказала представитель Минэкологии.

Система работает таким образом - с 5 февраля переработчик либо сборщик этих видов отходов, на которые распространяется утильсбор (их всего 14), заявляют о собранных объемах и получает возмещение.

Для увеличения мощностей по сортировке и переработке коммунальных отходов принят механизм льготного кредитования инфраструктурных проектов в данной сфере, в рамках этих проектов закупаются для регионов мусоровозы, строятся сортировочные комплексы и направляются деньги на поддержку переработки. Кроме того, привлекаемые для строительства сортировочных комплексов и заводов по переработке ТБО инвесторы должны внести минимум 20% собственных средств, иметь оборотные средства.

"Сейчас из 4 млн тонн отходов сортируется только 1,7 млн, благодаря новой программе мы уровень сортировки на 3 млн намерены подтянуть. Таким образом, мы практически весь объём будем сортировать, и соответственно, будет больше сырья для переработчиков", - заверила Динара Ажигалиева.

В оптимистичную картину, представленную Минэкологии, не верит Эдуард Эдоков, представитель Независимого автомобильного союза, Он считает, что отрасль по переработке мусора в Казахстане сейчас - практически не работает.

"Если на начало 2015 года существовало порядка 200 с лишним организаций, занимающихся переработкой мусора, то сейчас их осталось 14. И по информации из открытых источников, более 70%, даже до более 90% всех денег от утильсбора идёт как раз на автомобильную отрасль до сих пор. К сожалению, часть собранных ранее денег, судя по уголовным делам в отношении частного оператора РОП, была просто разворована", - напомнил Эдоков.

Чиновники согласны с экспертом в том отношении, что сами сейчас разгребают последствия от деятельности частного оператора РОП. К примеру, два завода, связанных с частным оператором, занимавшиеся утилизацией и переработкой автотранспорта и сельскохозяйственной техники, в результате судебных производств утилизацию не производят. И сейчас Минэкологии, готовит нормативно-правой акт, чтобы упорядочить процедуру утилизации автотранспорта и техники для сельского хозяйства и отдать ее в конкурентную среду. Аналогичные проблемы есть и с закрытыми организациями по переработке мусора.

"На самом деле, с 2021 года с введением Экологического кодекса мы ведем реестр всех субъектов в нашей сфере, и мы видим тенденцию, что данные субъекты не закрываются. Та информация, которая есть у господина Эдокова о том, что закрываются и так далее, то этот факт связан с тем, что от частного оператора действовали субъекты, в частности, это касается сборщиков. И когда произошло закрытие частного оператора РОП, многие именно сборщики закрылись, но переработчики, как они действовали во время частного оператора, так и после, они действуют", - пояснила Динара Ажигалиева.

Транспортный вопрос

Транспорт также является одним из источников загрязнения окружающей среды наряду с угольными и газовыми электростанциями. И в данном секторе у экспертов есть свои вопросы к госорганам, помимо рассмотрения петиции об отмене утильсбора.

Алматинка Елена Ерзакович является экспертом в области транспортной политики больше 10 лет. Она полагает, что большая доля старых автомобилей на дорогах Казахстана, вредные для экологии и способствующие накоплению парниковых газов, имеет более глубокие причины, чем масштабная легализация.

"Один из вопросов, на которые я не вижу ответа - почему ответственные министерства не занимались в первую очередь вопросом утилизации автомобилей, а все деньги направляли на стимулирование приобретения новых автомобилей? В обществе продвигается идея, что нужно повышать уровень автомобилизации населения, я как специалист в этой области так не считаю. Протекционистские меры для отечественного автопрома есть, это хорошо, их можно как угодно называть. Но утильсбор, я считаю, должен идти полностью на утилизацию, а все остальное - за счет налогов. Сейчас возникает путаница у населения, и со стороны государственных органов хотелось бы видеть более конкретные планы по мерам, которые будут реализованы на собираемые от утильсбора средства. Хотелось бы видеть результат. Деньги с людей собирают, мы должны видеть, когда наступит счастливое будущее, когда по нашим дорогам будет ездить как в Южной Корее автомобили не старше 2 лет", - сказала Ерзакович.

Председатель Комитета промышленности Минпромстроя РК Азамат Панбаев отметил, что поддержка отечественного автопрома – это один из путей для развития зеленой экономики.

"В целом стратегическая цель правительства - это увеличение доли обрабатывающей промышленности, удвоение экономики, о чем говорил президент, а это невозможно достичь без производства продуктов глубокой переработки. Автомобильная промышленность является одним из основных потребителей различного рода товаров глубокой переработки. К примеру, мы начали Актау производить полипропилен, строим завод по полиэтилену, но завтра если произведенные из этого сырья пластиковые компоненты мы не сможем продавать крупным потребителям, то производство. Мы выстраиваем цепочку товаров высокой добавленной стоимости, которая позволит нам увеличить наш ВВП. Это со стратегической точки зрения именно автопрома и машиностроения. По машиностроению нам нужно в рамках комплексного плана увеличить объём производства в четыре раза к 2029 году, автопром достичь по ctd-сборке не менее 50% к 2027 году и развивать компонентную базу, это приведет к созданию дополнительных рабочих мест в районе 7,5 тыс", - пояснил Панбаев.

В Минэкологии добавили, что среди проектов по снижению вреда для окружающей среды от транспорта, закупка новых автобусов и коммунальной техники.

За гранью энергетики, мусоропереработки и транспорта

Как мы видим, борьба с изменением климата затрагивает совершенно разные сферы экономики. И решая одни задачи, человечество помогает ликвидировать риски возникновения неожиданных проблем в других. Например, голода. Аграрии Казахстана, понимая мировые тенденции в виде возможного дефицита воды из-за глобального потепления, постоянно совершенствуют технологии по выращиванию сельскохозяйственных культур и выпасу скота. Ведь обеспечивать страну едой нужно в любых условиях.

В целях эффективного использования водных ресурсов, учитывая возможные риски дефицита воды, в Казахстане внедряют современные водосберегающих технологии полива (дождевальное и капельное орошение).

Для стимулирования сельсхозпроизовдителей Минсельхоз субсидирует стоимость услуг по подаче воды фермерам.

"За счет возмещения 50% понесенных затрат фермеров на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды, за последние 5 лет отмечается увеличение площадей, где внедрены водосберегающие технологии. Так, с 2019 года площади увеличились на 101,6 тыс. га, что позволило в 2023 году довести площади до 312,2 тыс. га (из них капельное орошение – 84,9 тыс. га, дождеванием – 227,3 тыс. га). На сегодняшний день в рамках инвестиционного субсидирования доля возмещения на внедрение водосберегающих технологий орошения с созданием и расширением инфраструктуры для забора и подачи воды по решению администратора увеличена до 80%", - рассказали в ведомстве.

Размер субсидий при поливе с применением водосберегающих технологий составляет от 60% до 85% в зависимости от стоимости тарифа. При поливе без применения водосберегающих технологий размер субсидий будет сокращаться.

Что касается пастбищ, то из 17 областей их дефицит наблюдается в 13, особенно в Алматинской, Костанайской, Туркестанской, Атырауской и Жетысуской областях, общая потребность в пастбищах составляет 8,9 млн гектаров в хозяйственных поселениях. Минсельхоз решает эту проблему за счет сокращения дефицита пастбищ в организованных хозяйствах.

Итог

По данным, озвученным президентом Казахстана в ООН, ограничение повышения мировой температуры воздуха до 1,5 градусов к 2030 году все равно будет большим вызовом для Центральной Азии, так как в нашем регионе она может повыситься до 2,5 градусов. И в этой связи Казахстан особенно сильно заинтересован в реализации мероприятий по предотвращению изменения климата. Трудностей на этом пути немало, но они устранимы, если продолжится диалог между госорганами и экспертами для достижения общей цели – спасения нашего общего дома – Казахстана в частности и планеты Земля в целом, от катастрофы.