Казахстан сделал значительный шаг в реформировании системы управления водными ресурсами. Эти изменения направлены на устойчивое и эффективное использование воды, а также на обеспечение безопасности в условиях изменения климата, передаёт BaigeNews.kz.

В Послании Президента "Экономический курс Справедливого Казахстана" важное внимание уделено вопросам доступности и качества водных ресурсов. Проблема дефицита воды становится все более актуальной на фоне роста населения и экономики. Казахстан остается зависимым от трансграничных водных источников, что обостряет необходимость проведения сбалансированной водной политики. Президент подчеркнул, что "реки и каналы Евразии – это общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики", что требует постоянного поиска взаимовыгодных решений с соседними государствами.

2024 год стал важным этапом в реформировании и развитии водного сектора Казахстана. Правительство нацелено на ускоренную модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Важнейшие задачи включают строительство новых водохранилищ, реконструкцию действующих объектов, внедрение цифровых технологий и водосберегающих решений. Важными событиями стали продолжение реализации реформ в области управления водными ресурсами, повышение эффективности сельского хозяйства через водосбережение, а также расширение научной базы и подготовки специалистов для водного сектора.

В стране насчитывается более 13 тыс. гидротехнических сооружений, включая водохранилища, дамбы и каналы, обеспечивающие регулярное орошение сельскохозяйственных земель. В 2024 году было подано 10,9 км3 воды для орошения в южные регионы страны, что составляет 97% от общего объема водозабора на орошение. Значительно улучшены показатели по рекам Талас и Шу, что подтверждает эффективность реализуемых мероприятий по водоснабжению и ирригации. Шардаринское водохранилище в 2024 году получило 4,8 млрд м3 воды, что в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Глава государства выделил ряд ключевых направлений, требующих незамедлительного реагирования. Среди них — модернизация водной инфраструктуры, пересмотр тарифной политики, внедрение водосберегающих технологий и усовершенствование законодательной базы.

С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации инициировало масштабные реформы, нацеленные на глубокую трансформацию водохозяйственной отрасли страны. Проделана большая работа по разработке новой нормативно-правовой базы: разработан проект нового Водного кодекса, проведены первые слушания в Мажилисе, утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, а также разработаны Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года и Дорожная карта по водосбережению до 2026 года.

Документы направлены на модернизацию водной отрасли, внедрение водосберегающих технологий и обеспечение устойчивости к последствиям изменения климата. Важным шагом также стало создание Координационного совета партнеров по развитию водного сектора, который станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и инновационных решений.

В рамках программы модернизации водохранилищ и ирригационных систем запланировано строительство 20 новых водохранилищ, а также реконструкция 15 действующих водохранилищ, включая реконструкцию более 14 тыс. км ирригационных каналов.

Инициативы позволят существенно увеличить емкость водохранилищ и улучшить управление водными ресурсами в в критически важных регионах страны. Модернизация ирригационных каналов поможет снизить потери воды при транспортировке с 50% до 25%, что обеспечит дополнительный объем воды для нужд сельского хозяйства.

Цифры года демонстрируют значительный прогресс: в 2024 году в Казахстане проведены обследования 93 гидротехнических сооружений, построены и укреплены 260 дамб общей длиной 592,9 км.

Кодекс направлен на решение актуальных проблем управления водными ресурсами, предотвращение водного дефицита и сохранение экосистем в условиях изменения климата. Документ основан на пяти ключевых принципах:

Признание воды как основы жизнедеятельности и экономического развития;

Учет экономической ценности водных ресурсов;

Комплексное использование поверхностных и подземных вод;

Рациональное использование и водосбережение;

Привлечение общественности к вопросам управления водными ресурсами.

В документе впервые вводится понятие водной безопасности, охватывающее защиту населения и экономики от рисков дефицита воды и загрязнения водных объектов. А также - "экологический сток" – минимальный объем воды, сохраняемый для поддержания экосистем рек, озер и морей. Это предотвращает истощение и деградацию водных объектов.

Водный кодекс включает 121 статью, 14 глав и 6 разделов. Он предусматривает изменения в 4 кодекса (экологический, предпринимательский, гражданский и земельный) и 9 законов, связанных с природопользованием, агропромышленным комплексом, строительством и энергетикой.