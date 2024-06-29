Как Карагандинская область готовится к паводкам 2025 года

Сказать, что Карагандинская область не справилась с паводками, будет не правдой. Учитывая печальный опыт 2015 года, ДЧС и власти региона каждый год готовятся к весеннему паводковому периоду. Но тем не менее, без напряжённых моментов не обходится, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году Карагандинская область, по сравнению с другими регионами, справилась с "большой водой" неплохо. Но несмотря на большую подготовительную работу, паводковый период прошел очень напряжённо.

"Первые сообщения о возможных угрозах подтопления начали поступать 10 марта. Основное таяние снега началось с 18 марта, в 22 населенных пунктах возникли угрозы и частичное подтопление на территории Караганды, посёлков Агадырь, Моинты и населенных пунктов Бухар-Жырауского, Абайского, Осакаровского, Актогайского районов. Тем не менее, большая часть обращений была зарегистрирована непосредственно в Караганде. Больше всего — от жителей Майкудука, Пришахтинска, Сортировки, Михайловки и части города в районе нефтебазы. Во всех этих случаях наблюдалось большое скопление талых вод во дворах домов", — сообщили в ДЧС области.

Также большой приток талых вод был на Юго-Восточном районе Караганды. В эту часть города вода пришла со стороны степи.

А в Рабочем поселке была угроза перелива через защитный вал по руслам рек Солонка и Кокпекты.

Основной причиной паводков в черте города стали слабые пропускные возможности ливневых систем. Что же касается районов области, то самая напряжённая ситуация была преимущественно в Шетском районе. Не смотря на все меры, в этом районе были подтоплены 60 домов.

"Сложная ситуация сложилась в селе Моинты, в поселке Агадырь Шетского района из-за малой пропускной способности труб и арыков, где в результате интенсивного таяния и поступления талых вод, произошло переполнение и разлив воды из арычной системы. В селе Пионерское и Карагайлы Осакаровского района также возникла опасность перелива реки через защитные валы устроенные вдоль русла реки Каргалы. Аналогичные ситуации складывались в селах Абай, Сарытерек, Карасу и Нарманбет Актогайского района по руслам рек Токырауын, Карасу. Подтопление домов не зарегистрировано. На территории Бухар-Жырауского района сложная обстановка складывалась в селах Сарытобе, Кокпекты, Ынтымак, Жастлек, Жанаталап, Ботакара, Кызылжар, поселке имени Г. Мустафина по руслам рек Нура, Откелсиз, Тузды, Кокпекты", — сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Сложная ситуация была и в селе Чкалово, расположенном ниже Самаркандского водохранилища. Там работали более 250 человек и 26 единиц техники для того, чтобы предотвратить подтопление населенного пункта.

Самое большое количество спасателей власти региона сосредоточили в Нуриском районе, в селах Кантай, Акмешит, Тассуат, Байтуган, Мынбаева, Кертинды, Нура, Кобетей, Егинды и Байтуган. Там работали более 30 человек и 50 единиц техники. К счастью обошлось без подтоплений этих населённых пунктов.

Но все же паводковый период "оголил" некоторые проблемные сферы. В том числе — необходимость прочистки ливневых систем города и водопропускных труб на трассах.

Этим и занялись власти региона сразу же после окончания паводкового периода.

"В рамках подготовки к паводкам 2025 года в Карагандинской области предусмотрено более 160 мероприятий. Планируется очистить русла рек, укрепить защитные валы, увеличить водопропускную способность труб на автодорогах, очистить и расширить ливневую канализацию и коллекторно-дренажную систему", — сообщили в акимате Карагандинской области.

Что же касается тех жителей сёл, у которых всё же дома были подтоплены, им всем уже выдано новое жильё. Некоторым из тех, у кого не сильно затопило дома, сделали ремонт.

Однако у жителей возникал вопрос, почему же объём талой воды стал больше в последние несколько лет?

По словам экспертов и ученых, причиной тому стали обильные осадки зимой. Учёный и ветеран одного хозяйства Амирхан Кеншимов считает, что главной причиной паводков является глобальное потепление на земле.

"Причиной такого природного катаклизма является изменение климата. Мы это неаблюдаем повсеместно, не только у нас в стране. По новостям можно даже это увидеть. Например, в Саудовской Аравии выпал снег, во многих странах прошли наводнения. В природе есть понятие – "солнечный цикл". Данный цикл меняется каждые 11 лет. Сейчас идет сильное потепление и жара. А зимой обильные осадки. Помимо всего у нас в стране прошлой осенью было много дождей. Вся влага не успела как следует впитаться в почву. А затем последовало резкое похолодание, и земля на юге страны промерзла на 1,5 метра, а на севере Казахстана на 2,5 метра", — пояснил учёный.

Плюс ко всему этому — зимой выпал большой объём снега. Который, растаяв весной, растекался по степи. По словам специалистов, такой расклад в природе приводит к весенним паводкам.

И все же задача спасателей и власти предусмотреть форс-мажорные ситуации и заранее подготовиться к неожиданным природным катаклизмам. В этом им должны помогать специалисты. Но к сожалению, в региона, как и во всем Казахстане острая нехватка гидротехников и гидрологов. В стране лишь шесть вузов готовят таких специалистов. И гранты, выделяемые на эти специальности, мизерны. Всего по стране 10-15 грантов. Учитывая, что президент страны отметил необходимость тщательного изучения проблем, связанных с водными ресурсами, мы можем ощутить дефицит этих кадров.