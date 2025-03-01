Биография 33-летнего карагандинца Александра Урмашова кажется невозможной головоломкой для тех, кто привык мыслить в рамках одной культуры, одной нации, одной традиции. Русский по национальности, казахстанец по гражданству, румын по культурному призванию, он активно участвует в общественной жизни своего города и объединяет представителей разных этносов. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с этим уникальным человеком.

"Настоящий ассамблейщик продвигает культуру всех. Основная задача принимать всех представителей разных этносов абсолютно одинаково продвигать их культуру, потому что это всё-таки наше богатство. В этом наше единство", – так Урмашов объясняет, почему будучи русским по национальности решил заниматься продвижением румынских традиций и культуры.

В этом году исполняется 20 лет, как он принимает участие в общественной деятельности Ассамблеи народа Казахстана, параллельно работая комплаенс-офицером в Карагандинском медицинском университете.

Комплаенс-офицер – должность, которая в казахстанских вузах и госучреждениях звучит как что-то из корпоративного словаря транснациональных компаний.

"Я занимаюсь минимизацией коррупционных рисков, обеспечиваю академическую честность, помогаю выстраивать систему прозрачной отчетности", – объясняет Александр Урмашов.

В университете, готовящем врачей, это критически важно: будущее пациентов зависит от того, насколько честно и принципиально будет вести себя студент, став доктором.

Но если профессия Урмашова связана с установлением регламентов, то его общественная деятельность пронизана идеей объединения. С 2009 года он возглавляет молодежное крыло "Ассамблея жастары" Карагандинской области, а в 2024 году ему доверили руководство румынским культурным центром "Дакия", который отмечает в этом году 20-летие. Этот центр организует международные фестивали, образовательные программы, встречи с представителями румынской интеллигенции.

В Караганде румынская культура хорошо развита и очень активно продвигается.

"Мы проводим международный фестиваль румынского фольклора "Мэрцишор", на который приезжают артисты из Молдовы, Румынии. Мы организуем воскресную школу имени Михая Эминеску, где изучают румынский язык и традиции. Караганда и румынский город Клуж являются городами-побратимами. Наш центр тесно взаимодействует с Румынией, привозя сюда румынских бизнесменов, которые готовы вкладывать деньги в Казахстан. Их подкупает то, что в Казахстане развивается румынская культура, что здесь разрешают говорить на румынском языке, проводить свои фестивали, изучать свой язык, продвигать свою культуру. Они видят, что в Казахстане ко всем относятся одинаково вне зависимости от этноса", – рассказывает он, словно говоря о чем-то обыденном. Но на самом деле речь идет о важнейшей работе по сохранению культурного кода.

История румын в Казахстане – это история диаспоры, укорененной в политических катаклизмах ХХ века. По последней переписи, в стране проживает около 40 тысяч этнических румын. Многие из них – потомки депортированных, вынужденных переселенцев, которые стали неотъемлемой частью общества.

Среди этнических румын немало выдающихся личностей: врачи, ученые, деятели культуры, спортсмены, учителя, шахтёры и рабочие, которые вносят значительный вклад в развитие различных сфер жизни страны.

Одним из ярких представителей был Николай Плушкис, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Он сыграл важную роль в установлении и развитии культурных и общественных связей между Казахстаном и Румынией. В сфере искусства известна певица Ольга Фадеева.

Этнические румыны продолжают активно участвовать в общественной жизни, сохраняя свои традиции и передавая их следующим поколениям.

"Казахстан – это страна, где этносы живут в мире и согласии. Это стратегически важно. Если бы у нас были этнические конфликты, ни о каком экономическом развитии не могло бы идти речи. Ассамблея народа Казахстана является уникальным институтом, созданным для укрепления межэтнического согласия и единства в нашей стране. За 30 лет своего существования АНК стала платформой для диалога между различными этносами", – говорит Александр Урмашов, но в его словах нет формальной риторики. Он действительно верит, что культурное разнообразие делает страну сильнее.

И здесь возникает парадокс, который Александр Урмашов принимает как часть своей идентичности. В Казахстане он румын. В Румынии он казах. Но сам он говорит о себе иначе: "В первую очередь я – казахстанец. А уж потом – русский, румын, кто угодно".

В мире, где национальная идентичность становится все более сложной и многослойной, Урмашов – живое воплощение этой новой реальности. Его история – это история о том, как границы стираются, а культура становится мостом, соединяющим людей.