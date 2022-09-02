Как изменятся выплаты по уходу за ребенком, рассказали в Минтруда РК

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Во исполнение поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года будут увеличены сроки выплаты государственного пособия и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Эти и другие меры поддержки материнства и детства будут предусмотрены в проекте Социального кодекса Казахстана.

В проекте Социального кодекса полностью сохранены действующие государственные пособия и социальные выплаты. Вместе с тем в документе предусмотрены следующие нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне:

Во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет.

При этом, в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС, ее размер будет сохранен на уровне госпособия.

Причём размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета, наряду с неработающими лицами.

В-третьих, для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Так, размер пособия для награжденных подвеской "Алтын алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.

На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие шесть, семь и более детей, получают одинаковые размеры пособий.

При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более шести или семи детей, в качестве дани уважения будет установлен статус награжденных матерей.

В-четвертых, в целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.

В-пятых, с целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь, возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от одного года до шести лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат из ГФСС, мер по содействию занятости, льготы при налогообложении и другие меры социальной защиты на всех этапах жизни граждан.

Система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам из ГФСС, пособие на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин из государственного бюджета и для работающих женщин – из ГФСС, пособия многодетным семьям и награжденным матерям, которые выплачиваются без учета дохода семьи.

Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком, до достижения им одного года - в размере десяти процентов от среднемесячного дохода.