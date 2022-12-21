Как изменятся условия проекта "Серебряный возраст" с 1 января 2023 года

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С 1 января 2023 года в проекте "Серебряный возраст" расширят контингент участников и период участия. В нём смогут принять участие казахстанцы, достигшие 50-летнего возраста, сроком до трёх лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

Сейчас, огласно действующим правилам, работодатели создают рабочие места для лиц предпенсионного возраста (от 58 лет), а государство субсидирует 50 процентов от установленного размера заработной платы, но не более 30 месячных расчётных показателей. При этом продолжительность работы составляет не более 12 месяцев.

С начала 2023 года в контингент участников проекта "Серебряный возраст" включат безработных граждан старше 50 лет, и увеличат период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по зарплате.

За первый год работы размер субсидий составит 70 процентов от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы - 65 процентов (но не более 30 МРП), за третий - 60 процентов (но не более 30 МРП).

Кроме того, в рамках проекта у его участников появится возможность получить рабочее место по профессиям "индивидуальный помощник" и "социальный работник".

В Минтруда отметили, что ежегодно трудоустраивать в рамках проекта специалисты планируют не менее 15 тысяч человек.