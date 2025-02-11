Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал возможное влияние введения дифференцированного НДС на стоимость продуктов питания для казахстанцев. По его словам, несмотря на расчеты правительства о росте бюджетных поступлений до пяти триллионов тенге после изменения налоговой политики, прогнозировать снижение цен на продукты пока рано, передает BaigeNews.kz.

Сапаров отметил, что из всех субъектов, работающих в сельском хозяйстве, всего 18 тысяч юридических лиц, остальные — это крестьянские фермерские хозяйства, которые уже освобождены от НДС.

"Это трудоемкий процесс с высокими затратами. Сказать, что цены сразу снизятся, я не могу. Прогнозировать это сложно. Из 18 тысяч юридических лиц освобождение может затронуть около 30 процентов, но даже если какие-то товары не покупаются, это тоже может привести к удорожанию продукции", - резюмировал министр.

Напомним, заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства объяснил предложение ведомства по дифференцированным ставкам НДС. Ранее правительство предложило общеустановленную ставку НДС 16 процентов, для отдельных отраслей предложена ставка 10 процентов, производители сельхозпродукции могут быть полностью освобождены от налога.