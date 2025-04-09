Как сообщает посольство Казахстана в России, граждане Казахстана по-прежнему могут свободно и без ограничений прибывать в Россию как авиарейсами из всех стран, с которыми Россия поддерживает регулярное пассажирское авиасообщение, так и через сухопутные пункты пропуска. Однако, с учетом нововведений, изменения коснулись некоторых процедур на границе, передаёт BaigeNews.kz.

На первом этапе, с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, гражданам Казахстана, прибывающим в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский) и через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, нужно будет сдавать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

Второй этап, который начнется с 30 июня 2025 года, охватит все пункты пропуска через российскую границу. В этот период для каждого иностранца, включая граждан Казахстана, будет сформирован цифровой профиль, который можно будет создать самостоятельно через приложение RuID. Это приложение будет интегрировано с российскими государственными системами и позволит гражданам других стран пользоваться такими услугами, как оформление медицинской страховки и регистрация визитов.

Также важное изменение касается процесса получения сим-карт в России: с 1 января 2025 года иностранцы, в том числе граждане Казахстана, смогут оформить мобильную связь только по биометрическим данным. Все сим-карты, полученные до этой даты, придется переоформить до 1 июля 2025 года.

Казахстанцам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми требованиями и проверять информацию о возможности въезда в Россию через онлайн-сервис. Также важно помнить, что с 2021 года для длительного пребывания в России на срок более 90 дней необходимо будет пройти медицинское освидетельствование и дактилоскопию.

Нововведения также включают выборочное тестирование на коронавирус и ужесточение контроля за ввозом запрещенных веществ, таких как наркотические растения. Важно заранее проверять все данные и быть готовыми к дополнительным процедурам на границе.

Эти изменения связаны с улучшением безопасности и упрощением процесса взаимодействия с иностранными гражданами, но важно помнить, что они не касаются аккредитованных дипломатов, владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также детей до 6 лет.

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